Совет федерации расширил основания для увольнения иностранных работников

Совет федерации одобрил законодательные поправки, расширяющие перечень оснований для расторжения трудовых договоров с иностранными гражданами, сообщается на сайте верхней палаты.

С 1 марта 2026 года работодатели будут обязаны увольнять иностранных сотрудников по требованию властей для сокращения их численности. Эта инициатива, разработанная депутатами от фракции «Новые люди», призвана устранить существующий правовой пробел и снизить риски судебных разбирательств со стороны уволенных сотрудников.

С 2014 года субъекты устанавливали ежегодные лимиты на привлечение иностранной рабочей силы, и компании обязаны их соблюдать под угрозой штрафов или приостановления деятельности. Однако до сих пор эти региональные ограничения не являлись основанием для расторжения трудового договора, что создавало для работодателей правовую неопределенность.

