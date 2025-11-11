Госдума узаконила увольнение мигрантов при превышении региональных лимитов

Государственная дума 11 ноября приняла в третьем чтении закон, позволяющий работодателям расторгать договоры с мигрантами, если их число должно быть сокращено в соответствии с региональным нормативным актом. Этим документом вносятся изменения в статью 327.6 Трудового кодекса РФ.

Инициатива была внесена в Думу депутатами от фракции «Новые люди». По их словам, поправки призваны устранить правовую неопределенность, из-за которой работодатели сталкивались с трудностями при расторжении трудовых договоров с иностранными работниками вследствие введения региональных ограничений на привлечение мигрантов.

С 2014 года субъекты РФ получили право устанавливать ежегодные лимиты на привлечение иностранных работников. Предприятия в таком случае обязаны сокращать численность мигрантов, иначе им грозит административная ответственность: для юридических лиц за это предусмотрены штрафы от 800 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок от двух недель.

Практика введения таких ограничений уже существует в нескольких регионах, но до сих пор они не считались законным основанием для увольнения, что порождало риски судебных исков со стороны работников.

Михаил Спиридонов