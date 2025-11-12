Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кир Стармер выступил в защиту «Би-би-си», но призвал руководство навести порядок

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказался в защиту британской вещательной корпорации «Би-би-си» на фоне угроз президента США Дональда Трампа подать на нее в суд и отставки топ-менеджмента. При этом британский премьер призвал руководство организации «навести порядок» и исправить ошибки.

«Позвольте мне внести ясность, я верю в сильную и независимую "Би-би-си",— сказал Кир Стармер на еженедельной встрече с британскими законодателями (цитата по Reuters). — В век дезинформации аргументы в пользу беспристрастности британской службы новостей сильны как никогда. А там, где допускаются ошибки, им действительно нужно навести порядок внутри. "Би-би-си" должна придерживаться самых высоких стандартов, быть подотчетной и быстро исправлять ошибки. Но я всегда буду отстаивать сильную, независимую "Би-би-си"».

Скандал вокруг «Би-би-си» вспыхнул после публикации газетой The Telegraph выдержек из 19-страничной служебной записки бывшего независимого внешнего советника комитета Британской вещательной корпорации по редакционным стандартам Майкла Прескотта. В письме он выразил обеспокоенность монтажом выступления Дональда Трампа от 6 января 2021 года, из которого создается впечатление, что он напрямую подстрекал к мятежу в здании Конгресса США. Дональд Трамп назвал материалы «Би-би-си», вошедшие в документальный фильм «Трамп: второй шанс?» за неделю до голосования на выборах президента США в 2024 году, фейковыми новостями. В свете скандала об отставке объявили гендиректор Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Широковещательное увольнение».

Анастасия Домбицкая

Три буквы британской журналистики

Изначально British Broadcasting Company была частной компанией, но в 1927 году предприятие было преобразовано в орган общественного радиовещания, где в основном транслировались новости. 18 апреля 1930 года диктор «Би-Би-Си» объявил, что новостей, о которых можно рассказать нет, и предложил послушать музыку. Вместо новостей в эфире радио играл фортепианный концерт

Фото: Reuters

Первый логотип у «Би-Би-Си» появился только в 1953 году. До этого перерывы между передачами заполнялись с помощью разных тестовых карт или простых надписей. Похже художник Абрам Геймз нарисовал логотип, названный «Крылья летучей мыши», — в центре находился вращающийся земной шар, а в Шотландии — лев &lt;br>Штаб-квартира Британской вещательной корпорации. Лондон, 1938

Штаб-квартира Британской вещательной корпорации. Лондон, 1938

Фото: AP

Первое интервью в эфире программы «Би-Би-Си» Answering You, которая транслиловалась через Атлантику. 14 июня, 1943

Фото: AP

Вопреки расхожему мнению, компания не является государственным СМИ. Это общественная организация с контрольным советом, который состоит из 12 попечителей. Их назначает королева Великобритании &lt;br>Королевская семья в штаб-квартире BBC в Лондоне, 13 марта 1939. Принцесса Маргарет Роуз, принцесса Элизабет и директор BBС Фредерик Огилви

Королевская семья в штаб-квартире BBC в Лондоне, 13 марта 1939. Принцесса Маргарет Роуз, принцесса Элизабет и директор BBС Фредерик Огилви

Фото: AP

1 октября 1939 года в эфире «Би-Би-Си» с речью выступил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль: «Гитлер развязал войну тогда, когда сам захотел этого. Но закончится она только после того, как решим, что пришло время»

Фото: AP

Во время войны штаб-квартира «Би-Би-Си» в Лондоне была разрушена. На некоторое время вещание было прервано

Фото: AP

Во время Второй мировой войны многие мужчины, работающие на «Би-Би-Си», ушли на фронт, и за эфирную сетку стали отвечать женщины. Они также работали продюсерами, редакторами и ведущими

Фото: AP

18 июня 1940 года президент Франции Шарль де Голль в эфире «Би-Би-Си» обратился к французам с обращением: «Для Франции ничто не потеряно. Мы сможем в будущем одержать победу теми же средствами, которые нанесли нам поражение. Ибо Франция не одинока! Что бы ни произошло, пламя французского сопротивления не должно погаснуть и не погаснет...»

Фото: AP

Британская королева Елизавета II на встрече: (слева направо) Терри Воган (ведущий «Би-Би-Си») , Джун Уитфилд (актриса, получившая известность благодаря роли на радио в спектакле Take It From Here) и Ричард Браерз (ведущий «Би-Би-Си», актер)

Фото: AP

Наряду со многими телекомпаниями после окончания холодной войны и распада СССР, а также в связи с борьбой с международным терроризмом «Би-Би-Си» изменила приоритеты иновещания. С 2007 года прекратилась трансляция радиопередач на 10 языках (из 28). На сэкономленные средства был создан телеканал, ведущий вещание на арбском языке &lt;br>Журналисты «Би-Би-Си» в Кувейте во время газовой атаки. 20 марта, 2003

Журналисты «Би-Би-Си» в Кувейте во время газовой атаки. 20 марта, 2003

Фото: AP

В начале 2000-х «Би-Би-Си» начала выпуск документальных и художественных костюмированных фильмов и сериалов. Среди них «Тайны тела», «Прогулки с динозаврами», «Дни, которые потрясли мир» и другие

Фото: Reuters

Принц Чарльз и его супруга Камилла 10 мая 2012 года провели на «Би-Би-Си» специальный выпуск погоды. Зрители были удивлены, когда принц прочитал специально подготовленный прогноз, в котором перечислил королевские резиденции в Шотландии: «В районе замка Мэй будет солнечно… В остальных районах Шотландии будет холодно. Температура воздуха не превысит восьми градусов, ожидается резкий северный ветер»

Фото: Reuters

В 2006 году на одну из программ в качестве эксперта был приглашен Гай Гом. Впоследствии оказалось, что экспертом он не является и был взят в передачу случайно службой кастинга за неимением компетентного человека. Телекомпания не стала скрывать этот случай, а когда-то безработный Гай Гом стал звездой телеэкрана

Фото: Reuters

В феврале 2009 года на крыше штаб-квартиры «Би-Би-Си» выступила группа U2. Для того чтобы послушать музыкантов, представлювших новый альбом, к зданию корпорации пришли 5 тыс. человек

Фото: Reuters

В 2011 году бюджет компании был сокращен, из-за этого перестали работать албанская, македонская и сербская службы «Би-Би-Си», службы, выпускавшие программы для стран Карибского региона на английском языке и для стран Африки — на португальском. Семь служб стали работать только в интернете. В 2011 году у телекомпании появилась новая штаб-квартира на севере Англии в Салфорде

Фото: Reuters

