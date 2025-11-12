Кир Стармер выступил в защиту «Би-би-си», но призвал руководство навести порядок

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказался в защиту британской вещательной корпорации «Би-би-си» на фоне угроз президента США Дональда Трампа подать на нее в суд и отставки топ-менеджмента. При этом британский премьер призвал руководство организации «навести порядок» и исправить ошибки.

«Позвольте мне внести ясность, я верю в сильную и независимую "Би-би-си",— сказал Кир Стармер на еженедельной встрече с британскими законодателями (цитата по Reuters). — В век дезинформации аргументы в пользу беспристрастности британской службы новостей сильны как никогда. А там, где допускаются ошибки, им действительно нужно навести порядок внутри. "Би-би-си" должна придерживаться самых высоких стандартов, быть подотчетной и быстро исправлять ошибки. Но я всегда буду отстаивать сильную, независимую "Би-би-си"».

Скандал вокруг «Би-би-си» вспыхнул после публикации газетой The Telegraph выдержек из 19-страничной служебной записки бывшего независимого внешнего советника комитета Британской вещательной корпорации по редакционным стандартам Майкла Прескотта. В письме он выразил обеспокоенность монтажом выступления Дональда Трампа от 6 января 2021 года, из которого создается впечатление, что он напрямую подстрекал к мятежу в здании Конгресса США. Дональд Трамп назвал материалы «Би-би-си», вошедшие в документальный фильм «Трамп: второй шанс?» за неделю до голосования на выборах президента США в 2024 году, фейковыми новостями. В свете скандала об отставке объявили гендиректор Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Широковещательное увольнение».

Анастасия Домбицкая