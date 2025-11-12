Госдума одобрила в I чтении поправки об автоматических штрафах за езду без ОСАГО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий штрафовать автовладельцев за отсутствие ОСАГО с помощью дорожных камер. «Письма счастья» будут приходить по почте не чаще одного раза в сутки.

Изменения в статью 12.37 КоАП предложил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП). Сейчас в этой статье прописаны штрафы за управление автомобилем без страховки (800 руб. за первое нарушение, 3–5 тыс. руб.— за повторное). Камеры на данный момент не применяются, штрафы выписывают инспекторы при проверке на дорогах.

Применение нового закона начнется не раньше конца 2026 года: к этому моменту МВД должно завершить модернизацию ведомственной системы, к которой подключены все камеры. В мае 2025 года президент Владимир Путин поручал правительству, МВД и ЦБ «принять меры» по подключению комплексов к проверке ОСАГО до 1 ноября 2025 года.

В ЦБ, отвечая на запрос «Ъ» о выполнении поручения, сообщили, что «техническая сторона вопроса по внедрению механизма автоматической фиксации нарушений, связанных с вождением автомобиля без полиса ОСАГО, находится в компетенции МВД». В МВД на запрос «Ъ» пока не ответили.

Иван Буранов