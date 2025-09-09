На «автогражданку» наводят фокус

Правительство поддержит поправки в КоАП, позволяющие с помощью камер наказывать автовладельцев без ОСАГО. Штраф за это нарушение будет приходить не чаще чем раз в сутки. Соответствующий законопроект уже поддержали страховщики. Применение закона начнется не раньше осени 2026 года: МВД нужно время, чтобы наладить работу своей базы данных, чтобы проверять «автогражданку» у всех проезжающих под камерами автомобилей. Правительство также считает, что до запуска автоматического контроля нужно решить «организационные вопросы, связанные с доступностью ОСАГО».

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила проект отзыва на инициативу депутата Анатолия Аксакова («Справедливая Россия») скорректировать статью 12.37 КоАП. В ней прописаны штрафы за управление автомобилем без ОСАГО: 800 руб. за первое нарушение, 3–5 тыс. руб.— за повторное в течение года. Господин Аксаков предлагает прописать особый механизм наказания автовладельцев в случаях, если отсутствие страховки выявлено с помощью дорожного комплекса. Если нарушитель за день проехал под несколькими камерами, на почту ему придет только один штраф за сутки. Это отличается от стандартной практики (например, при превышении скорости), когда автовладельцы получают штрафы за проезд под каждым комплексом и их может быть несколько десятков в день.

В правительстве РФ считают, что идея законопроекта «заслуживает внимания». «Вводимое регулирование позволит обеспечить соблюдение баланса частных и публичных интересов, а также принципа справедливости при реализации механизма ответственности»,— сказано в проекте отзыва. Кабмин просит Анатолия Аксакова прописать отложенный срок вступления в силу поправок, чтобы «отработать» новый механизм наказания, решить «организационные вопросы, связанные с доступностью услуг страхования» (что конкретно имеется в виду — не сказано), а также завершить модернизацию программного обеспечения «Паутина» (специальный софт, к которому подключены все 30 тыс. камер ГИБДД).

Эти работы, по данным “Ъ”, завершатся не раньше октября 2026 года.

Страховщики добиваются запуска автоматической проверки ОСАГО более десяти лет. Сейчас страховку проверяют инспекторы при остановке авто на дороге. В 2024 году полицейские выявили в таком режиме более 1,8 млн нарушений по статье 12.37 КоАП. Так как в автоматическом режиме надо проверять каждую машину (в зоне контроля одного комплекса может проезжать несколько десятков тысяч машин в сутки), требуются серьезные серверные мощности, из-за чего систему контроля запустить до сих пор не удалось. В мае 2025 года президент Владимир Путин поручил правительству, МВД и ЦБ (регулятор страхового рынка) до 1 ноября «принять меры» по подключению камер к проверке ОСАГО.

«Страховое сообщество поддерживает инициативу, которая позволит выявить не просто случайных нарушителей, а автовладельцев, систематически игнорирующих положения закона об ОСАГО»,— заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Новый тип проверки, предполагает он, затронет в первую очередь автовладельцев, использующих авто в местах с высокой концентрацией камер: в больших городах, на федеральных и крупных региональных трассах. В результате усиления контроля союз ожидает, что больше водителей начнут покупать ОСАГО. Сейчас, по оценкам РСА, напомним, эту обязанность не выполняют 7–8% автовладельцев. «Снижение доли автовладельцев без полисов положительно скажется на защищенности остальных участников движения,— добавляет Евгений Уфимцев.— У них появится гарантированная возможность урегулировать все вопросы по возмещению ущерба со страховой компанией, а в ряде случаев — обойтись без вызова ГИБДД. Снизятся нагрузки на сотрудников полиции и суды».

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что усиление контроля за автовладельцами не заставит их купить полис. «Проблему нужно решать путем увеличения выплат в рамках ОСАГО,— считает он.— Штрафы только увеличивают уровень социальной напряженности». Он обращает внимание, что правительство РФ предлагает сначала решить «организационные вопросы» по доступности полисов и уже потом запускать автоматическую проверку. «Сейчас далеко не во всех регионах можно купить ОСАГО, это серьезная проблема»,— поясняет господин Шапарин. «Количество жалоб на недоступность ОСАГО стремится к нулю»,— заверили “Ъ” в РСА.

Отметим, что президентское поручение по поводу автоматического контроля ОСАГО было дано по итогам выступления главы Бурятии Алексея Цыденова на заседании президиума госсовета 15 апреля. Страховщики, говорил он, могли бы поучаствовать в финансировании обновления парка общественного транспорта, для этого страховому бизнесу нужно увеличить сборы по ОСАГО, а для этого, в свою очередь, нужно усилить контроль за водителями без страховки. Полученные страховщиками дополнительные доходы можно было бы направлять на общественный транспорт. Правительство, ЦБ и комиссии госсовета должны «рассмотреть» этот вопрос, предоставив соответствующий доклад президенту до 15 сентября.

