Удмуртия увеличила экспорт березовой древесины в Китай на 12% за год

18,4 тыс. куб. м круглой древесины лиственных пород вывезли из Удмуртии в Китай с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это на 12% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

24 октября специалисты управления выдали 10 фитосанитарных сертификатов на 310 куб. м березовой древесины для отправки в Китай. Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

Напомним, 5,9 тыс. куб. м лесопродукции вывезли из Удмуртии в Таджикистан с начала года. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анастасия Лопатина