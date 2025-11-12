РБК узнал причины отказа «Яндекса» и «Сбера» от меморандума маркетплейсов

Компании «Яндекс» и «Сбер» не подписали меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ, который 11 ноября одобрили Wildberries, Ozon и «Авито». Документ обязывает компании досрочно выполнять некоторые требования закона о платформенной экономике, который вступит в силу в октябре 2026 года. Причины отказа обеих компаний узнал РБК.

Представитель пресс-службы «МегаМаркета», принадлежащего «Сберу», поделился с изданием, что уважительно относится к идеям меморандума и разделяет идеи инициативы. «Мы предпочитаем действовать взвешенно, прежде чем брать на себя дополнительные обязательства»,— комментирует представитель компании.

Представитель «Яндекса», в свою очередь, объяснил, что для компании «важно учитывать проблему регулирования скидок и связанные с этим угрозы для цифровых платформ». Источник РБК на рынке рассказал, что «Яндекс» настаивает на ограничении объема инвестиций маркетплейсов в скидки 10% от их общего оборота, так как «важно учитывать проблему регулирования скидок и связанные с этим угрозы для цифровых платформ».

Закон «О платформенной экономике» в июле подписал президент Владимир Путин. Он вводит понятия «платформенная экономика», «посредническая платформа», «цифровая платформа». В соответствии с законом, цифровые платформы, такие как маркетплейсы, будут включены в отдельный реестр.