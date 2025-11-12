Акции ЛУКОЙЛа упали ниже 5000 рублей впервые с июня 2023 года

Стоимость акций ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) на Мосбирже упала ниже 5000 руб. и достигла минимального уровня с июня 2023 года. Снижение капитализации компании продолжается с конца октября, когда США объявили о введении санкций.

В 14:40 мск бумаги ЛУКОЙЛа снижались на 3,19% — до 4992 руб. В 14:56 цена упала до 4965 руб. От уровня закрытия торгов 21 октября акции нефтяной компании упали более чем на 20%.

В конце октября ЛУКОЙЛ сообщил о предложении Gunvor приобрести Lukoil International GmbH, владеющую зарубежными активами компании. Позднее Gunvor отозвала оффер. Сегодня издание Financial Times со ссылкой на источники заявило, что ЛУКОЙЛ рискует потерять зарубежные активы на сумму в 14 млрд евро.

Руководитель центра по российским акциям БКС Кирилл Бахтин считает, что резкое падение акций ЛУКОЙЛа в последние недели — чрезмерная реакция рынка, связанная с настроением участников торгов.

О ситуации вокруг ЛУКОЙЛа — в материале «Ъ» «Как Курна в ощип».