|
|Динамика военных расходов стран НАТО (% от ВВП)
|Военные расходы стран НАТО в 2001–2024 годах (% от ВВП)
|Страна
|Год вступления в НАТО
|2001
|2002
|2003
|2004
|2005
|2006
|2007
|2008
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Албания
|2009
|1,31
|1,32
|1,34
|1,38
|1,35
|1,57
|1,82
|1,98
|1,52
|1,56
|1,53
|1,49
|1,41
|1,35
|1,16
|1,10
|1,11
|1,16
|1,28
|1,30
|1,24
|1,21
|1,74
|2,04
|Бельгия
|1949
|1,28
|1,22
|1,22
|1,16
|1,10
|1,06
|1,10
|1,22
|1,16
|1,09
|1,04
|1,04
|1,00
|0,97
|0,91
|0,90
|0,89
|0,89
|0,89
|1,01
|1,04
|1,16
|1,18
|1,28
|Болгария
|2004
|2,86
|2,78
|2,69
|2,37
|2,24
|2,08
|2,23
|2,13
|1,74
|1,64
|1,31
|1,33
|1,45
|1,31
|1,25
|1,24
|1,22
|1,45
|3,14
|1,59
|1,51
|1,59
|1,94
|2,15
|Великобритания
|1949
|2,41
|2,49
|2,55
|2,50
|2,42
|2,37
|2,37
|2,49
|2,65
|2,57
|2,50
|2,42
|2,29
|2,18
|2,05
|1,98
|1,95
|1,94
|1,99
|2,16
|2,07
|2,06
|2,23
|2,28
|Венгрия
|1999
|1,57
|1,60
|1,65
|1,47
|1,41
|1,22
|1,27
|1,18
|1,13
|1,02
|1,04
|1,03
|0,94
|0,86
|0,90
|1,00
|1,19
|1,00
|1,33
|1,75
|1,32
|1,83
|2,05
|2,16
|Германия
|1955
|1,31
|1,31
|1,30
|1,25
|1,23
|1,18
|1,15
|1,19
|1,28
|1,24
|1,18
|1,22
|1,16
|1,13
|1,12
|1,13
|1,13
|1,15
|1,24
|1,36
|1,30
|1,35
|1,49
|1,89
|Греция
|1952
|3,36
|3,17
|2,56
|2,67
|2,90
|2,83
|2,72
|3,02
|3,27
|2,76
|2,52
|2,48
|2,39
|2,37
|2,48
|2,57
|2,56
|2,70
|2,60
|3,02
|3,80
|4,00
|2,88
|3,13
|Дания
|1949
|1,53
|1,51
|1,46
|1,42
|1,31
|1,38
|1,30
|1,35
|1,34
|1,40
|1,31
|1,35
|1,22
|1,15
|1,11
|1,15
|1,14
|1,28
|1,30
|1,37
|1,29
|1,36
|2,00
|2,42
|Испания
|1982
|1,63
|1,46
|1,42
|1,43
|1,39
|1,37
|1,36
|1,37
|1,36
|1,38
|1,33
|1,42
|1,27
|1,25
|1,26
|1,13
|1,22
|1,25
|1,22
|1,35
|1,34
|1,41
|1,47
|1,43
|Италия
|1949
|1,67
|1,69
|1,70
|1,67
|1,60
|1,51
|1,44
|1,53
|1,55
|1,49
|1,47
|1,42
|1,39
|1,28
|1,20
|1,33
|1,35
|1,35
|1,31
|1,73
|1,66
|1,65
|1,61
|1,61
|Канада
|1949
|1,13
|1,12
|1,11
|1,10
|1,11
|1,12
|1,19
|1,25
|1,38
|1,19
|1,19
|1,12
|1,00
|0,99
|1,15
|1,16
|1,35
|1,32
|1,28
|1,39
|1,25
|1,17
|1,25
|1,31
|Латвия
|2004
|1,06
|1,59
|1,68
|1,66
|1,67
|1,80
|1,64
|1,70
|1,42
|1,11
|1,11
|0,94
|0,97
|0,98
|1,07
|1,50
|1,65
|2,13
|2,09
|2,23
|2,16
|2,25
|2,97
|3,26
|Литва
|2004
|1,36
|1,27
|1,12
|1,19
|1,16
|1,17
|1,11
|1,13
|1,08
|0,89
|0,80
|0,77
|0,77
|0,88
|1,13
|1,48
|1,71
|1,95
|1,98
|2,05
|1,95
|2,44
|2,71
|3,12
|Люксембург
|1949
|0,68
|0,59
|0,61
|0,61
|0,58
|0,52
|0,50
|0,36
|0,37
|0,44
|0,38
|0,36
|0,36
|0,37
|0,42
|0,38
|0,50
|0,50
|0,55
|0,58
|0,47
|0,63
|0,77
|0,96
|Нидерланды
|1949
|1,43
|1,42
|1,44
|1,42
|1,39
|1,39
|1,35
|1,30
|1,39
|1,32
|1,28
|1,23
|1,16
|1,15
|1,12
|1,14
|1,14
|1,20
|1,29
|1,41
|1,37
|1,30
|1,44
|1,92
|Норвегия
|1949
|1,70
|2,08
|1,97
|1,84
|1,58
|1,44
|1,46
|1,37
|1,60
|1,51
|1,44
|1,39
|1,41
|1,46
|1,50
|1,62
|1,71
|1,72
|1,84
|1,97
|1,68
|1,46
|1,81
|2,09
|Польша
|1999
|1,89
|1,89
|1,90
|1,86
|1,92
|1,91
|2,00
|1,75
|1,79
|1,84
|1,79
|1,80
|1,79
|1,91
|2,13
|1,94
|1,89
|2,02
|1,95
|2,26
|2,22
|2,20
|3,27
|4,15
|Португалия
|1949
|1,45
|1,46
|1,43
|1,51
|1,59
|1,51
|1,38
|1,42
|1,53
|1,49
|1,49
|1,40
|1,44
|1,31
|1,33
|1,54
|1,24
|1,34
|1,37
|1,43
|1,52
|1,39
|1,47
|1,53
|Румыния
|2004
|2,42
|2,29
|2,09
|2,01
|2,01
|1,85
|1,49
|1,40
|1,28
|1,23
|1,24
|1,17
|1,29
|1,35
|1,45
|1,43
|1,73
|1,79
|1,83
|2,00
|1,85
|1,75
|1,60
|2,30
|Северная Македония
|2020
|6,10
|2,65
|2,34
|2,38
|2,03
|1,84
|1,95
|1,74
|1,69
|1,38
|1,26
|1,23
|1,17
|1,09
|0,99
|0,97
|0,90
|0,94
|1,16
|1,24
|1,45
|1,58
|1,69
|2,10
|Словакия
|2004
|1,84
|1,78
|1,85
|1,66
|1,69
|1,59
|1,48
|1,46
|1,52
|1,25
|1,07
|1,08
|0,98
|0,98
|1,11
|1,11
|1,10
|1,22
|1,70
|1,90
|1,71
|1,80
|1,84
|2,01
|Словения
|2004
|1,31
|1,41
|1,42
|1,44
|1,43
|1,55
|1,45
|1,50
|1,60
|1,62
|1,30
|1,18
|1,06
|0,98
|0,94
|1,02
|0,99
|0,99
|1,06
|1,07
|1,24
|1,30
|1,32
|1,31
|США
|1949
|3,12
|3,45
|3,83
|4,02
|4,09
|4,04
|4,07
|4,45
|4,88
|4,90
|4,82
|4,46
|4,02
|3,68
|3,46
|3,40
|3,30
|3,30
|3,41
|3,65
|3,40
|3,31
|3,30
|3,42
|Турция
|1952
|3,58
|3,77
|3,27
|2,67
|2,39
|2,34
|2,20
|2,18
|2,47
|2,27
|2,03
|2,01
|1,92
|1,87
|1,81
|2,05
|2,05
|2,52
|2,69
|2,20
|1,86
|1,66
|1,72
|1,92
|Финляндия
|2023
|1,14
|1,15
|1,45
|1,47
|1,46
|1,44
|1,29
|1,39
|1,56
|1,49
|1,49
|1,53
|1,54
|1,46
|1,46
|1,43
|1,36
|1,37
|1,36
|1,44
|1,30
|1,59
|2,01
|2,30
|Франция
|1949
|2,04
|2,06
|2,11
|2,11
|2,03
|1,98
|1,91
|1,90
|2,10
|1,97
|1,89
|1,87
|1,85
|1,86
|1,87
|1,85
|1,85
|1,85
|1,85
|2,02
|1,98
|1,96
|1,95
|2,05
|Хорватия
|2009
|2,71
|2,71
|2,03
|1,74
|1,74
|1,67
|1,61
|1,82
|1,77
|1,67
|1,74
|1,66
|1,61
|1,81
|1,75
|1,59
|1,63
|1,54
|1,60
|1,70
|1,97
|1,80
|1,71
|1,79
|Черногория
|2017
|...
|...
|...
|...
|2,69
|2,29
|1,74
|1,87
|1,84
|1,81
|1,75
|1,66
|1,45
|1,47
|1,40
|1,41
|1,36
|1,37
|1,33
|1,74
|1,56
|1,57
|1,52
|1,83
|Чехия
|1999
|1,74
|1,81
|1,88
|1,70
|1,78
|1,57
|1,42
|1,23
|1,31
|1,18
|1,07
|1,06
|1,01
|0,96
|0,94
|0,99
|0,94
|1,08
|1,13
|1,30
|1,35
|1,33
|1,47
|1,92
|Швеция
|2024
|1,77
|1,63
|1,59
|1,43
|1,41
|1,32
|1,30
|1,17
|1,17
|1,19
|1,11
|1,14
|1,12
|1,13
|1,07
|1,06
|1,03
|1,04
|1,10
|1,15
|1,19
|1,33
|1,50
|2,00
|Эстония
|2004
|1,50
|1,66
|1,74
|1,69
|1,45
|1,39
|1,66
|1,77
|1,80
|1,70
|1,67
|1,88
|1,88
|1,90
|1,99
|2,03
|1,97
|1,97
|2,00
|2,26
|2,01
|2,13
|3,00
|3,37