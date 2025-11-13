Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Военные расходы стран НАТО в 2001–2024 годах

Динамика военных расходов стран НАТО (% от ВВП) Военные расходы стран НАТО в 2001–2024 годах (% от ВВП)
Страна Год вступления в НАТО 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Албания 2009 1,31 1,32 1,34 1,38 1,35 1,57 1,82 1,98 1,52 1,56 1,53 1,49 1,41 1,35 1,16 1,10 1,11 1,16 1,28 1,30 1,24 1,21 1,74 2,04
Бельгия 1949 1,28 1,22 1,22 1,16 1,10 1,06 1,10 1,22 1,16 1,09 1,04 1,04 1,00 0,97 0,91 0,90 0,89 0,89 0,89 1,01 1,04 1,16 1,18 1,28
Болгария 2004 2,86 2,78 2,69 2,37 2,24 2,08 2,23 2,13 1,74 1,64 1,31 1,33 1,45 1,31 1,25 1,24 1,22 1,45 3,14 1,59 1,51 1,59 1,94 2,15
Великобритания 1949 2,41 2,49 2,55 2,50 2,42 2,37 2,37 2,49 2,65 2,57 2,50 2,42 2,29 2,18 2,05 1,98 1,95 1,94 1,99 2,16 2,07 2,06 2,23 2,28
Венгрия 1999 1,57 1,60 1,65 1,47 1,41 1,22 1,27 1,18 1,13 1,02 1,04 1,03 0,94 0,86 0,90 1,00 1,19 1,00 1,33 1,75 1,32 1,83 2,05 2,16
Германия 1955 1,31 1,31 1,30 1,25 1,23 1,18 1,15 1,19 1,28 1,24 1,18 1,22 1,16 1,13 1,12 1,13 1,13 1,15 1,24 1,36 1,30 1,35 1,49 1,89
Греция 1952 3,36 3,17 2,56 2,67 2,90 2,83 2,72 3,02 3,27 2,76 2,52 2,48 2,39 2,37 2,48 2,57 2,56 2,70 2,60 3,02 3,80 4,00 2,88 3,13
Дания 1949 1,53 1,51 1,46 1,42 1,31 1,38 1,30 1,35 1,34 1,40 1,31 1,35 1,22 1,15 1,11 1,15 1,14 1,28 1,30 1,37 1,29 1,36 2,00 2,42
Испания 1982 1,63 1,46 1,42 1,43 1,39 1,37 1,36 1,37 1,36 1,38 1,33 1,42 1,27 1,25 1,26 1,13 1,22 1,25 1,22 1,35 1,34 1,41 1,47 1,43
Италия 1949 1,67 1,69 1,70 1,67 1,60 1,51 1,44 1,53 1,55 1,49 1,47 1,42 1,39 1,28 1,20 1,33 1,35 1,35 1,31 1,73 1,66 1,65 1,61 1,61
Канада 1949 1,13 1,12 1,11 1,10 1,11 1,12 1,19 1,25 1,38 1,19 1,19 1,12 1,00 0,99 1,15 1,16 1,35 1,32 1,28 1,39 1,25 1,17 1,25 1,31
Латвия 2004 1,06 1,59 1,68 1,66 1,67 1,80 1,64 1,70 1,42 1,11 1,11 0,94 0,97 0,98 1,07 1,50 1,65 2,13 2,09 2,23 2,16 2,25 2,97 3,26
Литва 2004 1,36 1,27 1,12 1,19 1,16 1,17 1,11 1,13 1,08 0,89 0,80 0,77 0,77 0,88 1,13 1,48 1,71 1,95 1,98 2,05 1,95 2,44 2,71 3,12
Люксембург 1949 0,68 0,59 0,61 0,61 0,58 0,52 0,50 0,36 0,37 0,44 0,38 0,36 0,36 0,37 0,42 0,38 0,50 0,50 0,55 0,58 0,47 0,63 0,77 0,96
Нидерланды 1949 1,43 1,42 1,44 1,42 1,39 1,39 1,35 1,30 1,39 1,32 1,28 1,23 1,16 1,15 1,12 1,14 1,14 1,20 1,29 1,41 1,37 1,30 1,44 1,92
Норвегия 1949 1,70 2,08 1,97 1,84 1,58 1,44 1,46 1,37 1,60 1,51 1,44 1,39 1,41 1,46 1,50 1,62 1,71 1,72 1,84 1,97 1,68 1,46 1,81 2,09
Польша 1999 1,89 1,89 1,90 1,86 1,92 1,91 2,00 1,75 1,79 1,84 1,79 1,80 1,79 1,91 2,13 1,94 1,89 2,02 1,95 2,26 2,22 2,20 3,27 4,15
Португалия 1949 1,45 1,46 1,43 1,51 1,59 1,51 1,38 1,42 1,53 1,49 1,49 1,40 1,44 1,31 1,33 1,54 1,24 1,34 1,37 1,43 1,52 1,39 1,47 1,53
Румыния 2004 2,42 2,29 2,09 2,01 2,01 1,85 1,49 1,40 1,28 1,23 1,24 1,17 1,29 1,35 1,45 1,43 1,73 1,79 1,83 2,00 1,85 1,75 1,60 2,30
Северная Македония 2020 6,10 2,65 2,34 2,38 2,03 1,84 1,95 1,74 1,69 1,38 1,26 1,23 1,17 1,09 0,99 0,97 0,90 0,94 1,16 1,24 1,45 1,58 1,69 2,10
Словакия 2004 1,84 1,78 1,85 1,66 1,69 1,59 1,48 1,46 1,52 1,25 1,07 1,08 0,98 0,98 1,11 1,11 1,10 1,22 1,70 1,90 1,71 1,80 1,84 2,01
Словения 2004 1,31 1,41 1,42 1,44 1,43 1,55 1,45 1,50 1,60 1,62 1,30 1,18 1,06 0,98 0,94 1,02 0,99 0,99 1,06 1,07 1,24 1,30 1,32 1,31
США 1949 3,12 3,45 3,83 4,02 4,09 4,04 4,07 4,45 4,88 4,90 4,82 4,46 4,02 3,68 3,46 3,40 3,30 3,30 3,41 3,65 3,40 3,31 3,30 3,42
Турция 1952 3,58 3,77 3,27 2,67 2,39 2,34 2,20 2,18 2,47 2,27 2,03 2,01 1,92 1,87 1,81 2,05 2,05 2,52 2,69 2,20 1,86 1,66 1,72 1,92
Финляндия 2023 1,14 1,15 1,45 1,47 1,46 1,44 1,29 1,39 1,56 1,49 1,49 1,53 1,54 1,46 1,46 1,43 1,36 1,37 1,36 1,44 1,30 1,59 2,01 2,30
Франция 1949 2,04 2,06 2,11 2,11 2,03 1,98 1,91 1,90 2,10 1,97 1,89 1,87 1,85 1,86 1,87 1,85 1,85 1,85 1,85 2,02 1,98 1,96 1,95 2,05
Хорватия 2009 2,71 2,71 2,03 1,74 1,74 1,67 1,61 1,82 1,77 1,67 1,74 1,66 1,61 1,81 1,75 1,59 1,63 1,54 1,60 1,70 1,97 1,80 1,71 1,79
Черногория 2017 ... ... ... ... 2,69 2,29 1,74 1,87 1,84 1,81 1,75 1,66 1,45 1,47 1,40 1,41 1,36 1,37 1,33 1,74 1,56 1,57 1,52 1,83
Чехия 1999 1,74 1,81 1,88 1,70 1,78 1,57 1,42 1,23 1,31 1,18 1,07 1,06 1,01 0,96 0,94 0,99 0,94 1,08 1,13 1,30 1,35 1,33 1,47 1,92
Швеция 2024 1,77 1,63 1,59 1,43 1,41 1,32 1,30 1,17 1,17 1,19 1,11 1,14 1,12 1,13 1,07 1,06 1,03 1,04 1,10 1,15 1,19 1,33 1,50 2,00
Эстония 2004 1,50 1,66 1,74 1,69 1,45 1,39 1,66 1,77 1,80 1,70 1,67 1,88 1,88 1,90 1,99 2,03 1,97 1,97 2,00 2,26 2,01 2,13 3,00 3,37

Источник: Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

Отдельной линией уровень в 5% с подписью «Уровень расходов, требуемый США от стран НАТО»

