Ikon Tyres

Существует с 2005 года. Управляет заводом во Всеволожске (Ленинградская область) мощностью 17 млн легковых шин в год. Ранее компания была частью финского концерна Nokian Tyres, который в 2022 году договорился о продаже российского бизнеса «Татнефти». Стоимость сделки оценивалась примерно в €400 млн. Портфель представлен зимними и летними шинами для легковых автомобилей, внедорожников, минивэнов и легких грузовиков. На заводе во Всеволожске работает более 1,4 тыс. сотрудников. Бизнес-направление «Шинный бизнес» «Татнефти» также включает шинный завод Tengri Tyres (бренд Attar) в Казахстане и резинотехнический завод Birinchi Rezinotexnika Zavodi (бренд Bars) в Узбекистане.