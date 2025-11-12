Токаев: у Казахстана нет никаких проблем в отношениях с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у страны нет проблем в отношениях с Россией, а все сферы взаимодействия успешно развиваются. По его словам, масштаб сотрудничества между государствами «действительно уникален».

«Стратегическое партнерство, союзнические отношения между нашими государствами — это не просто фигура речи или политическая вежливость, а на самом деле это суть нашего сотрудничества. И мы со всей ответственностью подходим к нашим обязательствам в том, что касается подписанных документов»,— сказал Касым-Жомарт Токаев на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле. «Нет ни одной сферы, где мы бы не соприкасались с Российской Федерацией и не осуществляли сотрудничество»,— подчеркнул казахстанский лидер.

Касым-Жомарт Токаев назвал свой визит в Россию «основным событием нынешго года» и поблагодарил российскую сторону за «исключительное гостеприимство». Он также пригласил Владимира Путина в Казахстан в следующем году, чтобы «подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить, наблюдать за их реализацией». «Спасибо. С удовольствием приеду в Казахстан, с удовольствием»,— ответил российский президент.

Лусине Баласян