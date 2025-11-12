Токаев пригласил Путина посетить Казахстан с госвизитом в 2026 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил президента России Владимира Путина посетить страну с госвизитом в 2026 году. При этом собственный визит в Москву он назвал «основным событием года» для Казахстана.

«Для нас государственный визит в Российскую Федерацию — это, пожалуй, основное событие нынешнего года,— сказал господин Токаев на встрече с российским лидером в Кремле. — Тщательно готовились. Проводили консультации по линии министерств, ведомств».

По словам казахстанского лидера, нынешний визит «имеет особое значение в истории наших взаимоотношений, поскольку выводит стратегическое партнерство, союзничество между нашими странами на новый уровень».

Касым-Жомарта Токаев прибыл в Россию с госвизитом 11 ноября. Накануне визита он сообщил, что намерен подписать декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. В ходе встреч президенты двух стран также планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

Анастасия Домбицкая