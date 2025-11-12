Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает историю аксессуара Audemars Piguet, который выставят на торгах в Нью-Йорке.

Аукционный дом Sotheby’s представит публике редчайшие карманные часы Audemars Piguet Grosse Pice — самые сложные из известных часов марки, находящихся в частной коллекции. Они будут выставлены на торги 8 декабря 2025 года в Нью-Йорке в рамках аукциона Important Watches, который пройдет в историческом здании Breuer Building.

До начала торгов Grosse Pice войдет в экспозицию Exceptional Discoveries: The Olmsted Complications Collection. Выставка пройдет с 5 по 7 декабря в Нью-Йорке и станет кульминацией мирового тура коллекции, начавшегося осенью — показы прошли в Женеве, Гонконге и Дубае. История самих часов начинается в 1914 году, когда лондонская фирма Smith & Sons заказала Audemars Piguet карманные часы для южноамериканского клиента. Работа над ними заняла шесть лет. В 1921-м закончили изготовление часов диаметром 80 мм с 18-ю усложнениями.

Grosse Pice впервые показали на Женевской выставке 1920 года, после чего они исчезли из публичного пространства более чем на век. Сегодня их оценивают от $500 тыс. до $1 млн и называют «венцом творчества» Audemars Piguet. По числу функций Grosse Pice вторая по сложности модель в истории Audemars Piguet: 18 усложнений против 19 у Universelle, хранящихся в музее бренда.

Анна Минакова