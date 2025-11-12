Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как как меняются подходы к ведению страниц в социальных сетях.

Теперь не нужно иметь много подписчиков. Соцсети меняются, новые технологии позволяют автоматизировать набор аудитории и управлять ею при помощи искусственного интеллекта. Именно поэтому раздутая аудитория личных аккаунтов перестает быть ценностью, резюмирует The New Yorker.

У нас перед глазами множество очень крупных блогов — где-то с сотнями тысяч, где-то и миллионами подписчиков. Многие из них разрослись в период пандемии, когда весь мир дружно смотрел в экраны своих устройств. Но огромная аудитория часто не эквивалентна энтузиазму и лояльности публики. Если присмотреться, значительная часть аудитории — просто боты. Другая часть перестала пользоваться своими аккаунтами, забросив их по разным причинам, что сильно снижает показатели вовлеченности блога. Еще некоторая доля многочисленной аудитории непременно вовсе не симпатизирует автору, а скорее завидует, ненавидит и злорадствует.

Если же говорить о самих владельцах аккаунтов, многие начинали свою публичную блогерскую жизнь несколько лет назад. Сейчас аудитория может быть подписана на них по привычке, хоть они уже давно и не являются неким творческим авангардом. Большим цифрам стало сложнее доверять. И представителей творческих профессий — журналистов, стилистов, музыкантов — все чаще хвалят за отсутствие стремления превратить свои личные аккаунты в просчитанную имитацию реальной жизни. Когда-то считалось неловким иметь всего несколько сотен лайков и дюжину комментариев, теперь это скорее отражает искренность владельца паблика. Культивирование аудитории, напротив, становится все более неотделимым от попыток извлечь прибыль.

Профессионалы все выше ценят способность человека дистанцироваться от инструментов всеобщего одобрения. Более того, своеобразной гибкостью и свободой считается готовность смотреться «сапожником без сапог»: профессиональные менеджеры соцсетей спокойно имеют неупорядоченные страницы с неотполированным контентом. И это нормально, ведь человек не должен продолжать работать в свое свободное время. В общем, больше не переживаем о количестве подписчиков. Лучше озаботиться качеством реальной жизни, причем офлайн, чтобы было о чем рассказывать в неидеальных постах.

