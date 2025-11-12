«Каталонцы обещали завершить строительство собора к 100-летию гибели его создателя»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает историю известного архитектора и его самого главного проекта — собора Саграда Фамилия.

Говоря о любимых зодчих, нельзя обойти вниманием Антонио Гауди и уникальное явление каталонского архитектурного модерна. Здесь прекрасно все, включая имена авторов: Луис Доменек-и-Монтанер, Жозеп Пуч-и-Кадафалк, Жозеп Доменек-и-Эстапа, Гаспар Бенассар-и-Манер, Жозеп Мариа Жужоль. Доменек-и-Монтанер знаменит комплексом госпиталя Сан-Пау, который даже в нынешнем обветшавшем состоянии производит впечатление парящего красно-кирпичного корабля. Его ученик Пуч-и-Кадафалк строил бесконечные сельские, скорее, не дома, а дворцы, был одно время председателем независимого парламента Каталонии. А Антонио Гауди в апреле нынешнего года сделал первый шаг на пути причисления к лику святых: папа Франциск присвоил ему статус досточтимого слуги Божьего.

Он родился в городке Реус под курортной Таррагоной, прожил 73 года, никогда не был женат. В молодости выглядел как денди, к старости стал похож на неопрятного нищего. Когда в 1926 году его сбил трамвай, извозчики даже отказывались везти его в больницу, считая бомжом. Гауди похоронили в крипте недостроенного здания церкви Саграда Фамилия. В списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, думаю, его фамилия встречается наиболее часто. Здесь барселонские дома Висенс, Бальо, Мила, дворец Гуэля, его винные погреба и весь комплекс парка Гуэль. Ну и, конечно, дело всей жизни — собор Святого Семейства. Он начал его строить в 1882 году, за 40 лет сумел завершить один из четырех фасадов и начал второй, закончил колокольню.

Проблема столь долгого строительства заключается в непреложном условии: храм может возводиться только на добровольные пожертвования. Каталонцы клятвенно обещали завершить строительство Саграда Фамилия в 2026 году, к столетию гибели его создателя — это будет для него памятник. Пока единственный виденный мной монумент Гауди стоит в его родном Реусе: юный мальчишка полулежит на скамейке, перед ним рассыпанные полусферы, наверное, игра какая-то.

Дмитрий Буткевич