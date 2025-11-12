Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как работает нейробиология при общении с друзьями и незнакомцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Два человека предлагают вам поучаствовать в соблазнительном деле, обещая прибыль или приятные бонусы. Первый — незнакомец, второй — ваш друг. Если вы здравомыслящая личность, то в любом случае взвесите эту идею, но информации от хорошего знакомого доверять будете больше. Казалось бы, это очевидная психология, но недавнее исследование, опубликованное в Journal of Neuroscience, показывает, что дело еще и в нейробиологии. Ученые рассмотрели вопрос, почему мы готовы поверить в ложь. Важно даже не то, в чем именно заключается обман, а кто хочет обвести вас вокруг пальца.

Эксперимент с нейровизуализацией показал, что мозг при общении с незнакомцами сохраняет так называемое хладнокровие. А когда встречаются и общаются два друга, их нейроны буквально синхронизируются. Особенно те области мозга, которые отвечают за доверие и вознаграждение. И скорость, с которой мы готовы поверить практически во что угодно, если нам это говорит близкий, тоже впечатляет. Это происходит моментально, даже до того, как успеваем обдумать сказанное.

Еще один интересный вывод, который сделали ученые: люди склонны верить лжи, когда на кону — потенциальная выгода. А обман может быть успешен не только из-за того, что мошенник хитер, а из-за более тесного взаимодействия двух нервных систем. Выходит, что в быту не обязательно пытаться вычислять обманщика по невербальным признакам, а можно просто прислушаться к себе, не синхронизировался ли ваш собственный мозг с чьим-либо другим. И любое выгодное предложение взвешивать, давая себе время подумать, неделю, сутки или хотя бы досчитав до десяти.

Анна Кулецкая