Суд арестовал директора магазина, обвиняемого в убийстве на Химмаше

Чкаловский райсуд Екатеринбурга арестовал до 9 января 27-летнего директора магазина «Монетка» Ярослава Копытова, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда, обвиняемый признал вину, объяснив свои действия чрезмерным употреблением алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

По данным следствия, 10 ноября обвиняемый выпивал алкоголь в компании из четырех человек на Химмаше (район Екатеринбурга). Возникла ссора, он схватился за нож и стал наносить ранения своим знакомым. В результате конфликта на месте скончалась 52-летняя хозяйка квартиры, где находилась компания. Женщина работала продавцом в магазине, которым руководил Ярослав Копытов.

Остальные пострадавшие — 26-летний мужчина и 30-летняя женщина — убежали, скрываясь от него. Затем Копытова задержали силовики около одного из магазинов.

Сам Копытов является уроженцем Пермского края, в «Монетке» работал шесть лет, жил на съемной квартире с мамой. Согласно характеристике, зачитанной в суде, в работе он проявлял уважительное отношение к коллегам.

Объясняя свое поведение, он сказал, что, будучи пьяным, всегда ведет себя агрессивно. Однако считает себя хорошим человеком, когда трезв.

Перед пострадавшими он извинился.

Артем Путилов