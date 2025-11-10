Директор магазина в Екатеринбурге задержан по подозрению в убийстве и покушении

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего директора одного из сетевых магазинов по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушения на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По предварительным данным, инцидент произошел утром 10 ноября в квартире на улице Бородина: компания из четырех человек пила алкоголь, и в результате возникшей в это время ссоры подозреваемый нанес ножевые ранения своим знакомым. Из-за полученных травм погибла 52-летняя хозяйка квартиры. Двое пострадавших гостей, мужчина и женщина, находятся под медицинским наблюдением.

Согласно информации УМВД по Екатеринбургу, сообщение о происшествии поступило в полицию около 9:30: фигуранта задержали на улице и доставили в отдел. Сейчас с ним проводятся необходимые следственные мероприятия, следователи осматривают место убийства, допрашивают свидетелей и потерпевших, назначают судебные экспертизы.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, задержанный по имени Ярослав родом из Пермского края является директором магазина «Монетка» на улице Бородина. Погибшая была его подчиненной, работала кассиром. После случившегося он отправился с ножом в магазин и стал махать им перед работниками и покупателями. По словам сотрудников, директор неоднократно начинал вести себя неадекватно после употребления спиртного.

Ирина Пичурина