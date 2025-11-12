Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вторым кандидатом на пост мэра Ижевска стал директор местного ФК Максим Тенсин

Вторым предложенным кандидатом для участия на выборах мэра столицы Удмуртии стал директор ФК «Ижевск», экс-заведующий кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин ижевского филиала Российского университета кооперации Максим Тенсин. Его выдвинуло реготделение партии ЛДПР, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: nmm.press

Фото: nmm.press

Первым кандидатом является действующий глава Ижевска Дмитрий Чистяков. В его поддержку главе республики Александру Бречалову направили письма совет муниципальных образований Удмуртии и региональное отделение партии «Единая Россия».

На этом список заканчивается. Остальные парламентские партии, представленные как в Госдуме, так и в Госсовете Удмуртии, своих предложений не внесли. Кандидатуры будут рассмотрены господином Бречаловым в ближайшее время.

В 2018 году господин Тенсин выдвигал свою кандидатуру на выборах главы Ижевска. Тогда мэром столицы Удмуртии стал Олег Бекмеметьев.

Список претендентов на пост главы Ижевска будет рассмотрен главой Удмуртии и направлен на утверждение в гордуму. Далее местный парламент изберет градоначальника из числа представленных кандидатов.

Решение о новом порядке избрания главы Ижевска новый созыв местной гордумы принял 14 октября. По новому федеральному законодательству (МСУ, ФЗ-33, ст. 88), такой механизм является единственно возможным способом избрания мэров столиц регионов в РФ. Выступления кандидатов с программой развития Ижевска сохраняются.

Подробнее о новом механизме читайте в материале «Градоначальник пойдет по вертикали».