Вторым кандидатом на пост мэра Ижевска стал директор местного ФК Максим Тенсин

Вторым предложенным кандидатом для участия на выборах мэра столицы Удмуртии стал директор ФК «Ижевск», экс-заведующий кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин ижевского филиала Российского университета кооперации Максим Тенсин. Его выдвинуло реготделение партии ЛДПР, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Первым кандидатом является действующий глава Ижевска Дмитрий Чистяков. В его поддержку главе республики Александру Бречалову направили письма совет муниципальных образований Удмуртии и региональное отделение партии «Единая Россия».

На этом список заканчивается. Остальные парламентские партии, представленные как в Госдуме, так и в Госсовете Удмуртии, своих предложений не внесли. Кандидатуры будут рассмотрены господином Бречаловым в ближайшее время.

В 2018 году господин Тенсин выдвигал свою кандидатуру на выборах главы Ижевска. Тогда мэром столицы Удмуртии стал Олег Бекмеметьев.

Список претендентов на пост главы Ижевска будет рассмотрен главой Удмуртии и направлен на утверждение в гордуму. Далее местный парламент изберет градоначальника из числа представленных кандидатов.

Решение о новом порядке избрания главы Ижевска новый созыв местной гордумы принял 14 октября. По новому федеральному законодательству (МСУ, ФЗ-33, ст. 88), такой механизм является единственно возможным способом избрания мэров столиц регионов в РФ. Выступления кандидатов с программой развития Ижевска сохраняются.

