Думский комитет отклонил предложение о троекратном увеличении окладов срочников

Комитет по обороне Государственной думы (ГД) единогласно рекомендовал отклонить поправки о троекратном увеличении ежемесячных окладов военнослужащих срочной службы. Об этом «Ъ» сообщил депутат Михаил Делягин («Справедливая Россия»), изначально выступивший с инициативой.

Думский комитет аргументировал свое решение «несвоевременностью (поправок. — "Ъ") в условиях проведения специальной военной операции».

6 ноября господин Делягин сообщил, что внес поправки о повышении окладов ко второму чтению федерального бюджета на 2026 год. Он предложил увеличить ежемесячный оклад срочника с 2758 руб. до 7500 руб.

Минобороны «концептуально» поддержало инициативу депутата. По данным военного ведомства, для реализации нововведения потребовалось бы выделить из федерального бюджета до 16,8 млрд руб. В своем ответе на обращение господина Делягина министерство напомнило, что правительство может увеличить оклады и без внесения поправок в закон о бюджете. Но для этого должно быть принято соответствующее решение.

