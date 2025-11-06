Оклад российских срочников предложили увеличить сразу втрое

В Госдуме предложили увеличить ежемесячный оклад военнослужащих срочной службы с 2758 руб. до 7500 руб. Соответствующую поправку ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026 год внес зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин («Справедливая Россия»).

Депутат рассказал «Газета.ру», что инициативу «концептуально» поддерживают в Минобороны. Для ее реализации, по словам господина Делягина, потребуется выделить дополнительно 16,8 млрд руб. Поправка предполагает, что эту сумму выделят из резервного фонда правительства.

Поправка касается срочников, проходящих службу в ВС РФ, ФСБ и Росгвардии. Второе чтение проекта федерального бюджета запланировано в Госдуме на 18 ноября.

Степан Мельчаков