Минфин России впервые выпустит облигации в юанях

Минфин России впервые разместит государственные ценные бумаги, номинированные в юанях. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Инвесторам будут предложены два выпуска облигаций федерального займа со сроками погашения от трех до семи лет. Эти ценные бумаги предусматривают постоянный купонный доход с периодом выплат раз в 182 дня, а номинальная стоимость каждой облигации составит 10 тыс. юаней.

Ключевые параметры выпусков, включая точный объем эмиссии и ставки купонного дохода, будут определены по итогам сбора заявок, который запланирован на 2 декабря. Непосредственно техническое размещение намечено на 8 декабря того же года. Владельцы этих ценных бумаг смогут получать по ним выплаты на свой выбор — в юанях или рублях.

Сбор заявок и техническое размещение пройдут на Московской бирже. Функции организаторов выпуска взяли на себя Банк ГПБ ( в роли агента по размещению), Сбербанк и «ВТБ Капитал Трейдинг». Централизованное хранение сертификатов будет осуществляться в Национальном расчетном депозитарии.

