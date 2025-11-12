Небензя: Трамп мог не подозревать о некоторых деталях украинского урегулирования

Существуют некоторые нюансы урегулирования на Украине, о которых президент США Дональд Трамп ничего не знал. Такое мнение высказал постпред России в ООН Василий Небензя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Небензя

Фото: Brendan McDermid / Reuters Василий Небензя

В качестве примера дипломат привел рассказ российского президента Владимира Путина о гонениях на каноническую УПЦ на Украине, деталям которого не мог поверить господин Трамп. «Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить»,— добавил господин Небензя в комментарии «РИА Новости».

Владимир Путин встречался с Дональдом Трампом в канадском Анкоридже 15 августа. Помимо ситуации вокруг УПЦ, стороны обсуждали процесс урегулирования на Украине. Главы обоих государств охарактеризовали встречу положительно. Второй саммит России и США в Будапеште отменили по инициативе господина Трампа. Позднее его российский коллега поддержал эту идею.