Небензя: Трамп не мог поверить рассказу Путина о преследовании УПЦ на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что власти США до недавнего времени не имели полных данных по многим вопросам, касающимся Украины. Из его интервью «РИА Новости» следует, что американская сторона в итоге получила более полное представление о происходящем благодаря разъяснениям президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф «услышал от президента Путина, с которым он имел многочасовые беседы, много нового, интересного», заявил господин Небензя. Он предположил, что президент США Дональд Трамп тоже «услышал нечто подобное в Анкоридже» — на саммите с Владимиром Путиным на Аляске.

«Президент Путин ему говорил о том, что на Украине преследуется ... Украинская православная церковь, — сказал Василий Небензя. — И президент Трамп не мог в это поверить».

Российский постпред предположил, что «есть и другие вещи», о которых президент США даже не подозревает, но «ему надо было бы в это поверить».