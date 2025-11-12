«Щелкунчика» посмотрят в регионах

Билеты на «Щелкунчика» уже в продаже. Одним из первых цены на главный зимний балет объявил Мариинский театр в Санкт-Петербурге. При этом посмотреть нашумевшую постановку в столицах удастся далеко не каждому. В 2024 году билеты в Большом театре раскупали за считанные секунды. На ажиотаже зарабатывают туркомпании, предлагая альтернативные театральные программы в разных городах страны. Куда россияне едут в поисках «Щелкунчика»? Подробности — у Александра Мезенцева.

Через пару часов после старта продаж на новогодний «Щелкунчик» на сайте Мариинского театра произошел сбой. Как убедился “Ъ FM”, 11 ноября купить билеты было невозможно до полуночи. Цены на главный праздничный спектакль в Санкт-Петербурге начинаются от 6,2 тыс. руб. в начале декабря и достигают 45 тыс. руб. в первых рядах партера на престижные вечерние показы к концу месяца.

Но это в несколько раз дешевле, чем прошлогодняя стоимость в Большом театре. И аншлаг гарантирован, считает местная жительница Анна: «В прошлом году я была на выступлении Приморской сцены. Очень достойно, балетная труппа прекрасна. Ребенок был в восторге, во-первых, от убранства театра, во-вторых, от организации мероприятия. Было много людей, но всех рассадили. Пошла бы еще».

Ажиотаж вокруг балета породил целую туристическую индустрию. В качестве альтернативы жители столицы устремляются, помимо Санкт-Петербурга, в Нижний Новгород, Екатеринбург, Пермь, Новосибирск, Саратов, Самару. Цены в местных театрах значительно уступают московским, а эстетическое удовольствие не меньше, пишут заядлые театралы в соцсетях. По словам менеджера турфирмы Turbotravel Натали Мочилиной, специальные туры для посещения «Щелкунчика» уже практически раскуплены. И интересуются ими не только москвичи, отмечает собеседница “Ъ FM”: «Спрос есть. Места раскупили почти сразу. Спектакль пройдет 27 декабря, а у нас осталось только два билета. Стоимость на данный тур с выездом из Пскова будет стоить 9 тыс. руб. В цену включен проезд, экскурсия по Санкт-Петербургу и посещение спектакля с самой минимальной стоимостью за билет. Можно доплатить и купить места с лучшей видимостью».

Посетить Большой театр в новогодний период — это уже скорее про престиж, отмечают собеседники “Ъ FM”. При этом зачастую театральные туры в регионы с осмотром города или отдыхом на горнолыжных курортах обходятся дешевле, чем один билет в Большой театр, говорит гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Александр Савин: «В Москве попасть в Большой театр на "Щелкунчика" уже давно не явление культуры, а ярмарка тщеславия. У нас билеты от 1-3 тыс. руб. Даже если вы просто купите заблаговременно билеты в театр и на самолет, в Новосибирске гораздо дешевле. Поэтому у нас бывает очень много москвичей. И не только жителей столицы, к нам приезжают со всей страны. Интерес есть, и мы его чувствуем».

При этом, как отмечают собеседники “Ъ FM”, ажиотаж вокруг «Щелкунчика» — явление недавнее и создано искусственно с помощью активной рекламы. Большой театр еще не объявлял стоимость посещения в этом году. В 2024-м максимальная ставка за два билета на «Щелкунчика» достигла 400 тыс. руб.

