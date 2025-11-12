Минпромторг предложил ввести долгосрочные контракты для маркетплейсов

Минпромторг России предложил распространить требования законопроекта о долгосрочных договорах между производителями и ритейлерами на онлайн-площадки, в том числе маркетплейсы. С инициативой выступил глава ведомства Антон Алиханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Алиханов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Алиханов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Рассчитываем, коллеги, на вашу поддержку этой инициативы»,— сказал господин Алиханов в Госдуме (трансляция велась на сайте нижней палаты парламента).

Цель долгосрочных контрактов между производителями и ритейлерами — установление минимальной и максимальной цены для ограничения роста цен на социально значимые продовольственные товары.

Сейчас проходят экспертные обсуждения инициативы, сообщал замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, некоторые сельхозтоваропроизводители и торговые сети в России уже заключают долгосрочные контракты.

О регулировании деятельности маркетплейсов в России — в материале «Ъ» «Проторговавшиеся».