Интеллект как форма стиля

Партнер практики международных арбитражных споров Адвокатского бюро ЕПАМ, доцент факультета права НИУ ВШЭ Владимир Таланов о том, как ум и стиль помогают достичь гармонии в профессии и жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специализируется на сложных трансграничных процессах, консультирует по вопросам международного торгового права и иностранных инвестиций. Входит в список ведущих юристов России по версии «Коммерсанта» и «Право.ру-300». Член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Член правления Российской арбитражной ассоциации

— С чего начинался ваш путь в международном арбитраже и почему вы выбрали это направление?

— Я пришел в АБ ЕПАМ 18 лет назад — с горящими глазами и острым желанием заниматься чем-то по-настоящему сложным. Мне хотелось работать в разных частях света, открывать разные культуры, но четкого понимания специализации у меня тогда не было. В первый год я занимался российскими судами, затем внешнеэкономическими проектами, а потом старшие коллеги подключили меня к ряду арбитражей, с которых и начался мой трек в сфере международных споров. Окажись я в иных обстоятельствах и в связке с другими коллегами, моя специализация сейчас могла бы быть другой. В этом ценность большой фирмы полного цикла: есть возможность искать и корректировать свой вектор по мере профессионального роста, двигаться в том числе по горизонтали, формируя глубокую специализацию.

— Как изменилась ваша профессия за последние десять лет?

— В профессии все стабильно. В консалтинге неизменным остается понимание того, что юрист — это советник, который должен быть доверенным лицом, способным не столько выявлять юридические проблемы, сколько подсказывать доверителям бизнес-решения. Кто-то скажет, что технологии не стоят на месте, в чем-то упростив, но в чем-то усложнив нашу жизнь: выросли уровень напряженности, объемы потребляемой информации, темп взаимодействия. Однако содержательно все остается по-прежнему: хороший юрист — это прежде всего умение оперировать собственными знаниями, высокий уровень ответственности, скрупулезность, дисциплина.

— В международном арбитраже часто говорят об экспертизе, реже — о внутренней «кухне». В чем особенность АБ ЕПАМ, позволяющая доводить до успешного результата сложные процессы?

— Наш главный капитал — команда, экспертиза и огромный опыт. В последние несколько лет наша команда по международным спорам существенно выросла. На российском юридическом рынке появилось много новых игроков. Многие из этих фирм ранее были частью международных брендов, где зачастую центр принятия стратегических решений и управления спорами находился в иностранных штаб-квартирах, а российским офисам часто доставалась вспомогательная роль. У нас никогда не было иностранной штаб-квартиры, и мы всегда сами определяли и стратегию, и тактику спора, и состав команды. В этом отличие: у нас больше 30 лет профильного опыта ведения международных споров собственными силами от первого дня до момента исполнения решений. При этом успех в международных спорах может прийти к тому, кто делает ставку на игру вдолгую. Есть масса примеров, когда перспективные специалисты устают, начинают менять специализацию или компании в поисках более быстрого результата. Но на то, чтобы пройти хотя бы несколько действительно крупных международных споров, нужно минимум несколько лет.

— Наряду с юридической практикой вы уделяете много времени преподаванию в топовых для будущих юристов вузах: НИУ ВШЭ и СПбГУ. Это по поручению бюро или по зову души?

— Преподавание «по поручению» невозможно, это работает только по зову души. После швейцарской магистратуры и работы в Брюсселе я вернулся в Россию — это было время присоединения России к ВТО, и здесь были очень интересные, масштабные проекты. Преподавание началось с небольших курсов в СПбГУ и петербургском кампусе Вышки, куда меня пригласили знавшие меня преподаватели. А со временем превратилось в полную преподавательскую ставку с курсами в Москве и Петербурге. Бюро поддерживает адвокатов-преподавателей: это и возможность поиска нужных нам кадров среди студентов, и необходимость постоянно углублять и расширять свою квалификацию, и возможности для глубокого анализа и профессионального диалога по вопросам, с которыми сталкиваемся на практике. У истоков бюро стояли выдающиеся юристы-академики, и к академической подготовке у нас всегда относились серьезно. Очень рад, когда встречаю своих выпускников, которые сегодня работают в разных частях света. Если мне удалось хоть немного заинтересовать их в том, чтобы заниматься международными спорами, все не зря.

— Какой адвокатский навык пригодился вам в преподавании, и наоборот?

Адвокатура, консалтинг — это стрессоустойчивость, умение придерживаться своей линии, спокойно реагировать на вызовы. Это очень помогает в работе со студентами. Хорошие студенты обожают ставить все под сомнение, в том числе и авторитет преподавателя. Это отлично поддерживает тонус и не дает расслабиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доцент факультета права департамента международного права НИУ ВШЭ. Многократно признан лучшим преподавателем вуза. Читает авторские курсы и лекции по международному публичному праву, международной торговле, трансграничному урегулированию споров и региональной экономической интеграции

— Всегда ли талантливый студент становится талантливым юристом?

— Нет. Академическая среда и юридический консалтинг требуют разного склада личности. Даже самый блестящий аналитический ум может быть не готов к вызовам бизнес-среды. Кому-то двигать науку, а кому-то помогать бизнесу. Блестящая академическая база — must-have для юриста. Но важно совпасть по ценностям, отношению к работе и эмоциональному настрою. Более того, студенту нужно еще несколько лет практики под руководством хорошего наставника, чтобы стать крепким специалистом. В этом смысле для молодого юриста, по моему убеждению, контрпродуктивна удаленная работа, которую сейчас так любят молодые коллеги: в первые годы важно быть рядом с наставником, оперативно получать обратную связь здесь и сейчас, почувствовать схему работы. Наконец, в международных проектах мы работаем большими командами, и специалисту важно суметь выстроить в команде здоровые, комфортные профессиональные отношения.

Но в целом за последние годы вузы стали больше ориентироваться на практическую подготовку специалистов. Например, юрфак петербургского кампуса полностью перешел на практический подход к проверке знаний: никакой теории на экзаменах, только кейсы и задачи, для решения которых нужно и теорию хорошо понимать, и уметь применить ее к конкретным фактам. Это дает плоды: уровень подготовки выпускников факультета заметно вырос. Я очень рад, что сейчас в бюро работает достаточно много моих учеников, в том числе и в нашей команде по международным спорам.

— Если задаться вопросом, чему должен учить хороший преподаватель, что вы ответите?

— Хороший преподаватель должен научить думать, много читать и анализировать. А также сформировать желание заниматься правом вообще, чтобы пройти через неизбежные профессиональные сомнения. Все думающие люди сомневаются, и в наших преподавателях и наставниках мы часто видим для себя именно тот пример, который укрепляет в нас уверенность в выбранном пути. Для меня преподавание — это возможность быть полезным, поделиться тем, что удалось узнать, увидеть или обдумать, и получить удовольствие, когда какие-то ранее разобщенные шестеренки в головах студентов прямо на моих глазах сходятся и начинают взаимодействовать.

— Как в бюро строится работа с молодым поколением?

— Она сейчас в приоритете. Бюро — огромный организм, более 500 сотрудников. И такая работа ведется как на уровне всего бюро, так и на уровне каждой практики и команды. В рамках работы кадрового комитета в прошлом году мы с партнерами индивидуально пообщались с каждым из младших коллег, чтобы понять, чего не хватает и какие вопросы накопились. Многое удалось улучшить очень оперативно. Обратная связь и общение были и остаются лучшим способом для создания комфортной профессиональной среды. Если руководитель доступен, если двери в его кабинет открыты, многие вопросы решаются очень просто. Плюс считаю по-прежнему актуальным неформальное общение в разных форматах. Мне ближе сходить с молодыми коллегами в музей или Большой театр, а кто-то из партнеров со своими командами выезжает на рыбалку, на сплав или идет в кулинарную школу. В бюро есть футбольная команда, есть корпоративный университет, языковые курсы. Главное — личное общение, прозрачность и искренняя вовлеченность старших коллег в проблемы младших. Ничего лучше еще не придумано. Это работает и в академической среде, и в бизнесе.

— Как удается находить баланс между личным стилем и профессиональным дресс-кодом?

— Лучше всего руководствоваться принципом «уместность как разумный компромисс». Юрист должен выглядеть профессионально, собранно и ответственно. Костюм всегда должен быть наготове. Быть профессионалом — это в том числе и выглядеть сообразно ситуации и месту. Когда ум и стиль в балансе, рождается ощущение профессиональной гармонии.

Беседовала Юлия Карапетян