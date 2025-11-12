Китайским школьникам сократят домашние задания и увеличат занятия физкультурой

Министерство образования Китая сообщило, что в рамках реформы образования будет запрещено использование смартфонов в классах и во время занятий в начальных и средних школах. Также планируется ввести два часа обязательных ежедневных физических упражнений, снизить академическую нагрузку и «постараться гарантировать школьникам здоровый сон».

Министерство заявило, что школы должны также «строго контролировать» общий объем домашних заданий. Эти меры направлены на снижение стресса среди учащихся, что является одной из главных проблем образовательной системы Китая. «Строго соблюдать правила здорового сна, решительно пресекать такие нарушения, как чрезмерная учебная нагрузка»,— заявили в министерстве.

В прошлом месяце ведомство опубликовало предписания для школ, обязывающие сократить нагрузку и на учителей. Это рекомендовано сделать, ограничивая их внешкольные обязанности и запрещая им работать в праздничные и выходные дни.

Никита Литвинов