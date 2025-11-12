В Новосибирске оставлен в силе приговор бизнесмену, платившему взятки прокурору

Коллегия Новосибирского областного суда сегодня оставила без изменения приговор Михаилу Колмогорову, который получил восемь лет колонии строгого режима и штраф 30,5 млн руб. за дачу взятки прокурору. Таким образом, оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба защиты, сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, в 2017–2018 годах бизнесмен Михаил Колмогоров через цепочку посредников передал заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину взятку более 3 млн руб. за информацию о ходе и результатах расследования дела в отношении его знакомого и помощь в переквалификации обвинения на менее тяжкую статью УК.

В феврале 2022 года правоохранители задержали Андрея Турбина, который к тому времени уже оставил работу в надзорном ведомстве и находился на пенсии. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В последующем Центральный райсуд Новосибирска назначил ему 4 года колонии и штраф 15,2 млн руб.

Михаил Колмогоров тогда скрылся, и его объявили в розыск. В апреле 2023 года предпринимателя задержали в Казани сотрудники новосибирского УФСБ. В августе того же года он предстал перед судом по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Илья Николаев