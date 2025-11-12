Губернатор Подмосковья навестил раненного при взрыве в Красногорске мальчика

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в больницу к 9-летнему мальчику Глебу, пострадавшему при взрыве в Красногорске. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Воробьев в палате у мальчика Глеба

Фото: @vorobiev_live Андрей Воробьев в палате у мальчика Глеба

Фото: @vorobiev_live

Несмотря на ампутацию части пальцев, уточнил Андрей Воробьев, ребенок «держится молодцом». После взрыва его доставили в Детский центр имени Л. М. Рошаля, где более шести часов проводили операцию. Состояние мальчика остается тяжелым, добавил губернатор. Господин Воробьев пообещал оказать семье Глеба всю необходимую помощь.

Накануне вечером мальчик поднял лежащую на земле заминированную 10-рублевую купюру. Взрывное устройство сработало у ребенка в руке. Его мощность, по данным правоохранительных органов, составила 10 г тротила. СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом (ст. 105 УК).