Пострадавшего при взрыве в Красногорске ребенка оперировали 6,5 часа

Мальчика, пострадавшего при взрыве в Красногорске, оперировали 6,5 часа, рассказала директор Детского научно-клинического центра им. Рошаля Татьяна Шаповаленко. По ее словам, сейчас ребенок чувствует себя хорошо, находится в сознании и разговаривает.

«Поступил к нам в стационар через приемный покой напрямую после очень короткого осмотра и взятия анализов. Он был доставлен в операционную, где бригада хирургов, травматологов, и среди них был кистевой хирург, специалист, который как раз по травмам кисти, оперировали ребенка»,— сказала госпожа Шаповаленко телеканалу «Звезда».

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сообщала, что 9-летнему ребенку частично ампутировали пальцы на правой руке.

Взрыв в Красногорске произошел вечером 11 ноября на детской площадке. По предварительным данным, мальчик поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарок с прикрепленной к нему 10-рублевой купюрой. Мощность взрывного устройства составила 10 г тротила, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. СВУ было начинено металлическими фрагментами. СКР расследует дело о покушении на убийство ребенка, совершенном общеопасным способом (ст. 105 УК).

Полина Мотызлевская