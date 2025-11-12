Более 50 студентов войдут в программу разработки ПО от ИжГТУ и китайского вуза

Представители ИжГТУ и Цзинганшанского университета обсудили старт совместной образовательной программы по разработке ПО. Китайская сторона уже сформировала первый набор из 56 студентов. Об этом рассказал директор международного института вуза в Поднебесной Су Сяохэ на встрече с представителями ИжГТУ 6 ноября, пишет пресс-служба местного вуза.

«Мы совместно долго работали, и, как результат — наша образовательная программа. Надеюсь, что все вопросы будут согласованы»,— сказал и. о. ректора ИжГТУ Александр Губерт. Образовательное направление будет реализовываться на кафедре «Программное обеспечение» местного вуза.

«Представители китайской стороны особо подчеркнули, что программой не предусматривается дистанционный формат занятий: преподаватели из ИжГТУ будут на протяжении трех лет вести обучение непосредственно в Цзинганшанском университете»,— говорится в сообщении. Четвертый год обучения китайские студенты могут провести в ИжГТУ.

Стороны презентовали свои университеты и обсудили технические вопросы реализации программы. Всего в реестре КНР 2,5 тыс. совместных образовательных программ со всеми вузами мира, из них три — с ИжГТУ. В начале декабря запланирован ответный визит делегации ИжГТУ в Цзинганшанский университет.

Напомним, о запуске программы было объявлено в мае 2025 года. Ежегодно по ней планируется обучать 120 студентов.