Жители Петербурга вновь пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

Петербуржцы вновь пожаловались на массовый сбой в работе мобильного интернета 12 ноября. Всего на портале Downdetector зарегистрировали 165 жалоб, их число продолжает расти.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Почти четверть от всех жалоб приходится на работу Горздрава СПб, еще 11% пользователей возмущены работой приложения оператора «Билайн». Большинство жителей города — 82% — недовольны скоростью работы интернета.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что 11 ноября в городе фиксировали масштабный сбой у операторов МТС, «Мегафон», «Т-мобайл» и «Билайн». Пик пришелся на половину второго дня. В Смольном объяснили неполадки соображениями безопасности.

Андрей Маркелов