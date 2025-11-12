Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на коррупционный скандал на Украине и считают, что он не остался незамеченным на Западе. В начале недели Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о масштабной проверке в энергетической отрасли.

По мнению господина Пескова, страны ЕС и США, «которые являются донорами киевского режима», все «лучше и лучше начинают осознавать» ситуацию. «Что часть денег, которые они забирают у налогоплательщиков, разворовывается киевским режимом», — сказал пресс-секретарь.