«Локомотив» переиграл топ-менеджеров

Московский «Локомотив» устроил одну из самых неожиданных кадровых перестановок последних лет в российской премьер-лиге (РПЛ). Новым генеральным директором клуба вместо Владимира Леонченко, при котором он в этом десятилетии превратился во что-то вроде феномена, несмотря на ставку на молодых отечественных игроков и игнорирование дорогих легионеров, продолжая бороться за высокие места, назначен бывший футболист команды Борис Ротенберг, имеющий очень незначительный опыт в сфере спортивного управления.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости При Владимире Леонченко «Локомотив», несмотря на резкое сокращение затрат, сохранил статус безусловного гранда РПЛ, постоянно борющегося за высокие места

Московский «Локомотив» обнародовал сообщение, в котором говорится, что совет директоров клуба «официально объявляет» о «завершении работы» на посту его генерального директора Владимира Леонченко и выражает ему «признательность» за «сотрудничество, силы и энергию, вложенные в общее дело». На освободившийся пост назначен занимавший должность заместителя гендиректора Борис Ротенберг. С его назначением акционеры и совет директоров клуба, ключевым партнером которого является ОАО РЖД, «связывают надежды на дальнейшее развитие в рамках политики повышения эффективности и возвращения победных традиций "Локомотива"». Сам Борис Ротенберг заявил, что «всегда чувствовал в клубе огромную поддержку». Он добавил, что, поскольку «давно работает в системе "Локомотива"», понимает, насколько он важен «для железнодорожников», и «сделает все возможное, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков».

На самом деле речь идет об одной из самых неожиданных кадровых перестановок в Российской премьер-лиге за минувшие несколько лет.

Владимир Леонченко, который в 1990-е и нулевые был заметным футболистом, а затем долго руководил национальным футбольным профсоюзом в качестве его президента, генеральным директором «Локомотива» стал в декабре 2020 года. Титулованный клуб, трижды бравший золото чемпионата страны, формально при нем не добился соответствующих бэкграунду успехов. «Локомотив» лишь однажды, в 2021 году оказался в тройке призеров национального первенства, взяв бронзу, и в том же сезоне победил в Кубке страны. Но ограничиваться перечислением трофеев при оценке деятельности его менеджмента было бы странно, учитывая один нюанс.

Дело в том, что практически одновременно с приходом Владимира Леонченко «Локомотив» принял новую стратегию развития, предполагавшую в том числе оптимизацию затрат, а по сути их резкое сокращение. Однако, несмотря на это, клуб сохранил статус безусловного гранда РПЛ, постоянно борющегося за высокие места. А в последнее время он вообще превратился в неординарное явление, сломав российский футбольный шаблон, предполагающий, что претендующая на многое команда обязана постоянно охотиться за дорогими футболистами, прежде всего иностранными, и тренерами.

«Локомотив» же напрочь игнорировал такой подход. Его с ноября 2022 года тренирует Михаил Галактионов, наставник, для которого железнодорожники — первая «большая» команда в карьере.

А о селекционном подходе «Локомотива» хорошо рассказывает летняя трансферная кампания, предшествовавшая сезону, вполне типичная для него. Самым крупным приобретением клуба в ее рамках был перешедший из «Ростова» форвард Николай Комличенко. Но обошелся он «Локомотиву», по данным Transfermarkt, всего в €1,5 млн. Тот же ресурс оценивает стоимость всей клубной заявки в €105,9 млн. Это пятый показатель в РПЛ. Но надо учитывать, что достаточно солидная цифра возникла в первую очередь не благодаря покупкам клуба, а благодаря повышению стоимости его «внутренних резервов» — игроков, воспитанных в клубе или дозревших в нем до высокого уровня, таких как 20-летний форвард Алексей Батраков, с десятью голами возглавляющий рейтинг лучших бомбардиров нынешнего чемпионата России и уже привлекший внимание зарубежных экспертов как потенциальный объект интереса со стороны ведущих европейских клубов. Легионеров же в «Локомотиве» так мало, что он, в отличие от конкурентов, уже сейчас готов к новому сверхжесткому лимиту, придуманному министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым,— не более пяти футболистов с таким статусом на поле. За него в текущем сезоне сыграли всего четверо иностранцев.

Неординарным был и тайминг смены генерального директора. В чемпионате России в прошлые выходные завершился первый круг, и прошедшие 15 туров намекали на то, что «Локомотив» может совершить прорыв. Он идет в турнире четвертым, но имея столько же очков, сколько и занимающий третье место «Зенит», и всего на три отставая от тандема лидеров — «Краснодара» и ЦСКА. Причем и краснодарцы, и армейцы в матчах с железнодорожниками потерпели поражения, как и другие фавориты — «Спартак» и московское «Динамо».

Владимир Леонченко не стал комментировать “Ъ” свой уход из клуба.

Источник, знакомый с ситуацией, сказал “Ъ”, что решение о его отставке посреди успешного сезона было «скорее политическим, чем основанным на спортивных факторах»: «Руководство патронирующей клуб компании захотело продвинуть очень перспективного, на ее взгляд, менеджера».

Представляя Бориса Ротенберга, «Локомотив» сделал акцент на том, что с 2016 по 2022 год он играл за московский клуб, в 2018-м завоевав с ним золото чемпионата. Но футболистом основы железнодорожников этот защитник никогда не был, проведя в общей сложности за них чуть больше десятка встреч. Мало информации и о его работе в менеджменте «Локомотива» после окончания карьеры. Болельщики клуба, говоря о 39-летнем Борисе Ротенберге, чаще, чем на его футбольную биографию, указывают на семью функционера. Его отец и дядя, Борис и Аркадий Ротенберги — крупные предприниматели, активно развивают различные проекты и возглавляют различные флагманские структуры в спортивном сегменте — в хоккее, дзюдо, автогонках. А старший брат, Роман Ротенберг, в этом десятилетии вообще вошел в число наиболее звучных ньюсмейкеров в нем. Он некоторое время совмещал посты главного тренера и заместителя председателя совета директоров хоккейного СКА, параллельно будучи наставником команды «Россия-25», в период международной изоляции «замещающей» сборную России. После финиша предыдущего, провального для петербуржцев, сезона из клуба Романа Ротенберга, правда, уволили. Сейчас он член совета директоров еще одного гиганта Континентальной хоккейной лиги — московского «Динамо».

Арнольд Кабанов