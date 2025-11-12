ЛУКОЙЛ решил объединить российские электроэнергетические активы в «ЭЛ5-Энерго»

ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) планирует присоединить генерирующие компании АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» к ПАО «ЭЛ5-Энерго». Собрание акционеров по этому вопросу запланировано на 26 декабря. Об этом сообщила пресс-служба «ЭЛ5-Энерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уставный капитал присоединяемых компаний будет оплачен дополнительной эмиссией обыкновенных акций. После реорганизации число электростанций «ЭЛ5-Энерго» увеличится с пяти до 25. Установленная мощность по электрической энергии вырастет более чем вдвое, по тепловой энергии — более чем в пять раз.

«Это сделает бизнес компании сбалансированнее, а также повысит ее финансовую устойчивость»,— отмечается в пресс-релизе.

ЛУКОЙЛ — мажоритарный акционер «ЭЛ5-Энерго». Компания обеспечивает электро- и теплоснабжением промышленные предприятия и бытовых потребителей. В число активов «ЭЛ5-Энерго» входят три тепловые электростанции — Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС, а также Азовская и Кольская ветроэлектростанции.

«ВДК-Энерго» — основной поставщик тепловой энергии в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Краснодаре, Астрахани, Волжском и Кисловодске. Компания управляет 12 объектами генерации, использующих природный газ. «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» производит электрическую энергию на основе возобновляемых источников. Компания владеет пятью гидроэлектростанциями и тремя солнечными электростанциями.