Минэкономразвития: отдых в России ничем не уступает путешествиям по Европе

Вслед за запретом выдачи мультивиз страны ЕС могут полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, считают в Минэкономразвития. В ведомстве считают, что это не станет проблемой для российских туристов.

«Риск (полного прекращения выдачи виз россиянам) есть всегда, на самом деле, — сказал глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов МЭР Никита Кондратьев (цитата по ТАСС). — Идут какие-то постоянные ужесточения. Сроки выдачи виз затягиваются, это ожидаемо».

Представитель МЭР подчеркнул, что воспринимает подобную перспективу спокойно, так как в России «сформированы все условия для ... того, чтобы можно было бы заместить европейский отдых».

О запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам РФ Еврокомиссия объявила 7 ноября.