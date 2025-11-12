Белоруссия направила Литве предложения по работе КПП на границе

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что власти стремятся возобновить полноценную работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Литвой. Предложения по этому вопросу белорусские власти направили литовских коллегам.

«Я очень надеюсь, что, если литовская сторона действительно готова соблюдать интересы своих граждан, выстраивать свои действия в соответствии с нуждами и требованиями тех предпринимателей, которые в настоящее время страдают от этих односторонних мер Литовской Республики, то она в ближайшее время позитивно ответит на наши предложения. Мы готовы к переговорам в любой момент на любой территории без каких-либо предварительных условий»,— сказал Максим Рыженков журналистам (цитата по БЕЛТА).

Правительство Литвы 29 октября решило полностью закрыть границу с Белоруссией как минимум на месяц. Поводом стали участившиеся запуски метеозондов с контрабандой с территории Белоруссии. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. Сейчас на специальных стоянках вблизи КПП размещены более 1 тыс. зарегистрированных в Литве фур. Накануне белорусский президент Александр Лукашенко поручил организовать переговоры с литовскими властями о ситуации на границе.

Лусине Баласян