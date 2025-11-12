Бойкое Перу

Сборная России продлила свою беспроигрышную серию, начавшуюся после ее отстранения от участия в международных соревнованиях в 2022 году. Но не победой, а все-таки ничьей в очередном товарищеском матче. В Санкт-Петербурге она разошлась миром — 1:1 — с почти все время оборонявшимися, но в концовке сравнявшими счет перуанцами.

Футболисты сборной России (в красной форме) не удержали, казалось, очень близкую победу в матче с перуанцами

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сборная Перу, кажется, как-то даже слишком ответственно отнеслась к этому товарищескому матчу, в котором по идее можно позволить себе чуточку больше, чем в матче официальном. Она отнеслась к нему так, словно ее футболистам кто-то пообещал: сыграете пристойно хотя бы по счету — получите еще один шанс отобраться на чемпионат мира будущего года. И черт с ней с уже проваленной южноамериканской квалификацией. Вы, главное, там много не пропустите, а мы решим вопросик.

Перуанцы не пропустить старались отчаянно.

Иногда ситуация возле их штрафной напоминала давку в петербургском метро в час пик, когда шагу не ступить, не задев кого-то плечом или ногой. Бежали в тылы всей гурьбой. Да нет, неправда, бежать не приходилось, потому что из тылов никто и не выходил. Бывали какие-то одиночные вылазки. Чаще всего они заканчивались тем, что какой-нибудь перуанский игрок, притормозив с мячом на бровке, принимался испуганно озираться по сторонам, понимая: из своих тут больше никого, а чужие — вот они, рядышком, втроем примчались крутить тебя. И мысль возникает одна-единственная: а зачем я вообще сюда приперся?! Оставался бы спокойно сзади, где все партнеры.

Тем удивительнее был гол, который перуанцы пропустили. Их стратегия настаивала по крайней мере на том, что подарков сборной России в этой встрече не будет, все ей придется брать самой, в идеале — вырывать зубами. А подарок был — и шикарный. Причем от игрока, матерее которого в этом перуанском составе, в отличие от российского, на первый, надо сказать, абсолютно не тянувшего, не было. Сорвался 35-летний голкипер Педро Гальесе. Отчего-то он подумал, что после паса от защитника можно продвинуться вперед, осмотреться, прежде чем придумать, что делать с мячом. А перед Гальесе внезапно возник будто включивший на мгновение, чтобы спрятаться от вратарского глаза, стелс-режим Алексей Миранчук. Дальше был перехват, передача на очутившегося возле Миранчука Александра Головина, и российская команда повела, порадовав себя и наконец хоть немножко раскрепостив соперников, вспомнивших, что поле вообще-то куда больше, чем тот пятачок, на котором они до сих пор топтались.

Впрочем, конечно, проснувшийся в перуанцах вкус к игре с мячом, конечно, не означал, что в матче произошли прямо радикальные перемены.

Все равно любоваться можно было только одной командой — той, у которой был статус хозяйки. Играли россияне неплохо. Правда, красота — перепасовки, резкие включения — в основном не выходила за рамки центральной зоны. Дальше складывалось похуже. Но у перуанцев в атаке не складывалось никак. Футболистам, которых тренер сборной России Валерий Карпин отрядил обороняться, хотелось даже посочувствовать — наверняка ведь скучали.

Хотя после перерыва скучали, наверное, все, кому довелось смотреть эту игру. Она была полна борьбы, но испытывала чересчур явный дефицит остроты. Лишь в середине второго тайма у сборной России появился выдающийся шанс забить. Алексей Батраков подтвердил репутацию футболиста, который в 20-летнем возрасте умеет принимать в непростых ситуациях решения за считаные мгновения, все прочувствовав заранее. Ивана Сергеева он вывел на удар из убойной, расстрельной позиции. Но в этом эпизоде вратарь Гальесе показал себя героем: Сергеев уже, казалось, прошил его, но ветеран успел зацепить мяч рукой, а тот, срикошетив от упругого газона, взмыл в воздух и перелетел через перекладину. А вскоре в дальний угол бил Алексей Миранчук. И опять Гальесе выручил.

Стадион, реализуя задумку организаторов, уже пел хором «Катюшу», отмечая приближение счастливого финиша матча, когда произошло кое-что, чего он совсем не ожидал.

Перуанец Алекс Валера внезапно пальнул левой с двух с половиной десятков метров, а российский голкипер Матвей Сафонов с опозданием метнулся за несшимся по какой-то заковыристой траектории мячом и не достал его. И сборная Перу, только что согласная, такое было впечатление, и на проигрыш, счет сравняла.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 15 ноября с другой не преодолевшей отбор на чемпионат мира южноамериканской командой. В Сочи она встретится с чилийцами.

Алексей Доспехов