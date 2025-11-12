Борис Ротенберг стал новым генеральным директором «Локомотива»

Борис Ротенберг-младший назначен на пост генерального директора московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Ротенберг-младший

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Борис Ротенберг-младший

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«С назначением Бориса Ротенберга акционеры и совет директоров футбольного клуба связывают надежды на дальнейшее развитие клуба в рамках проводимой политики повышения эффективности и возвращения победных традиций ''Локомотива''»,— приводит «СЭ» комментарий клуба.

Господин Ротенберг сменил Владимира Леонченко, занимавшего этот пост с декабря 2020 года. «Совет директоров ''Локомотива'' выражает признательность Владимиру Валерьевичу за сотрудничество, силы и энергию, вложенные в общее дело»,— отметили в пресс-службе.

С 2016 по 2022 год Борис Ротенберг выступал за «Локомотив» на позиции защитника. После завершения спортивной карьеры он занял пост директора департамента развития молодежного футбола столичного клуба. В 2024 году стал заместителем генерального директора «Локомотива».

По итогам первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» с 30 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. От лидирующего «Краснодара» клуб отстает на 3 балла.

Таисия Орлова