Люди Трампа могли незаконно получить финансовую информацию членов Демпартии

Близкие к Дональду Трампу люди могли незаконно получить персональную финансовую информацию высокопоставленных членов Демократической партии США, в том числе прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, сенатора от штата Калифорния Адама Шиффа и члена управляющего совета ФРС Лизы Кук, сообщает The Guardian.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вчера стало известно, что из крупнейшего федерального ипотечного агентства США Fannie Mae уволили несколько сотрудников, занимавшихся проверкой действий Билла Пулти. Господин Пулти был направлен Дональдом Трампом на должности директора Федерального агентства по жилищному кредитованию и председателя правления Fannie Mae. Возглавив эти ведомства, он заявил, что ряд высокопоставленных членов Демпартии предоставили заведомо недостоверную информацию для получения ипотечных кредитов. В итоге Минюст США предъявил обвинения генпрокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс в мошенничестве. Госпожа Джеймс, расследовавшая финансовые дела Дональда Трампа в 2022 голу, назвала иск «политической местью» со стороны президента США.

Теперь же стало известно, что служба внутреннего контроля Fannie Mae начала проверку того, как именно Билл Пулти получил доступ к личной финансовой информации высокопоставленных демократов. Несколько сотрудников службы были уволены. В СМИ предполагают, что Fannie Mae так пытается прикрыть действия своего руководителя.

