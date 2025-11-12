В Белгородской области рыбак нашел скелет доисторического шерстистого носорога

Житель Белгородской области случайно нашел останки доисторического шерстистого носорога, который вымер не менее 8 тыс. лет назад. О «палеонтологической сенсации» сообщили в местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Палеонтологическая сенсация: житель Нагольного Старооскольского округа нашел останки шерстистого носорога Фото: Telegram-канал администрации Старооскольского городского округа В результате раскопок специалистами были обнаружены и подняты ребра, фрагменты бедренных и тазовых костей, коренные зубы и другие элементы скелета Фото: Telegram-канал администрации Старооскольского городского округа Фото: Telegram-канал администрации Старооскольского городского округа Следующая фотография 1 / 3 Палеонтологическая сенсация: житель Нагольного Старооскольского округа нашел останки шерстистого носорога Фото: Telegram-канал администрации Старооскольского городского округа В результате раскопок специалистами были обнаружены и подняты ребра, фрагменты бедренных и тазовых костей, коренные зубы и другие элементы скелета Фото: Telegram-канал администрации Старооскольского городского округа Фото: Telegram-канал администрации Старооскольского городского округа

Пенсионер Геннадий Головин из села Нагольного Старооскольского округа во время рыбалки заметил торчавшие из земли крупные кости. Вместе с сыном он осторожно извлек несколько фрагментов и обратился в Старооскольский краеведческий музей. Сотрудники учреждения провели раскопки и обнаружили ребра, фрагменты бедренных и тазовых костей, коренные зубы и другие элементы скелета. Их доставили в музей.

Теперь специалистам предстоит изучить находки: определить точный возраст и особенности строения скелета. После завершения научной обработки кости могут стать частью экспозиции о доисторическом прошлом городского округа.

Шерстистый носорог — вымерший вид млекопитающих, который обитал в Европе и Азии во времена плейстоцена и окончательно исчез около 8–14 тыс. лет назад.

«Это действительно ценная находка. Шерстистый носорог был типичным представителем мамонтовой фауны: покрыт густой шерстью, приспособлен к питанию грубыми травами, с мощными коренными зубами, защищенными толстым слоем эмали»,— отметила замдиректора музея по научной работе Елена Андрусенко.

В начале ноября стало известно, что в Воронежской области нашли захоронение эпохи бронзы.

Алина Морозова