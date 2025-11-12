Минздрав Чечни рассказал о состоянии пострадавших при обрушении балкона

Пострадавшие при обрушении балкона в чеченском селе Ишхой-Юрт находятся в стабильном состоянии.

У пациентов «динамика стабильно положительная», сообщили «РИА Новости» в министерстве здравоохранения республики.

Конструкция обрушилась в селе Гудермесского района во время похорон — за процессией с деревянного балкона частного дома наблюдали местные жители. Пострадали несколько десятков человек. По информации минздрава Чечни, после обследования и оказания первой помощи были госпитализированы 43 человека. Прокуратура Чечни начала проверку.