В Чечне при обрушении балкона на траурную процессию пострадали 40 человек

В селе Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни во время траурной процессии обрушился балкон одного из зданий. Пострадали 40 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу региона.

Траурная процессия шла по Интернациональной улице. За действом с деревянного балкона частного дома наблюдали местные жители, сообщает Telegram-канал «112». По данным медиапроекта, госпитализированы 20 человек.

Ишхой-Юрт — административный центр Ишхой-Юртовского сельского поселения. Расположено неподалеку от границы с Дагестаном. В селе проживает примерно 5 тыс. человек.