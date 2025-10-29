Муниципальная реформа дошла до Петербурга
В городской парламент внесен законопроект об изменении организации местного самоуправления
В Законодательном собрании Санкт-Петербурга рассмотрят законопроект об организации муниципальной власти. После его принятия изменятся численность муниципальных депутатов и некоторые их обязанности, однако в целом система местного самоуправления (МСУ) пока останется прежней. Внести поправки в нынешний городской закон депутаты обязаны в связи с принятием нового федерального закону о МСУ, который вступил в силу 19 июня. На обсуждение инициативы у парламента есть около года.
По словам спикера Заксобрания Александра Бельского, «усложнять эту систему (голосование муниципальных депутатов за одного из коллег на место главы совета) ни к чему»
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Городской парламент рассмотрит законопроект об организации МСУ в Петербурге. Документ разработан в связи с принятием 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и должен быть принят до 1 января 2027 года. В четверг, 30 октября, инициативу обсудят на заседании рабочей группы в ЗакСе.
В Петербурге глав муниципалитетов продолжат избирать по-старому — путем голосования мундепов за одного из коллег на заседании совета. По словам спикера Заксобрания Александра Бельского, «усложнять эту систему ни к чему». «Не скажу, что мы староверы, но все-таки модель, при которой глава МО избирается из состава выбранных депутатов, наиболее адекватна. Я думаю, что эта система сохранится»,— прокомментировал председатель Совета муниципальных образований города и депутат Заксобрания Всеволод Беликов («Единая Россия»).
Роль губернатора по новому законопроекту усиливается. Так, если муниципальный совет не избрал главу из своего состава, то глава города в течение десяти дней сам назначит временно исполняющего обязанности руководителя МО.
При этом в тексте не говорится, что назначенный глава должен быть из числа мундепов. Такой же сценарий предусмотрен в случае досрочного отстранения от должности руководителя муниципального округа. В нынешнем городском законе «Об организации местного самоуправления» таких полномочий у Александра Беглова нет.
По мнению депутата МО «Ульянка» Павла Кондрашова, такой подход «не совсем правильный». «Жители все-таки не зря выбирают депутатов. Если будут приходить совсем незнакомые люди, то это просто станут чиновники, которые не всегда будут реагировать на проблемы должным образом»,— предполагает господин Кондрашов.
«Заложенные в законопроекте элементы вертикализации власти несут в себе риски сужения самостоятельности муниципалитетов. Мы должны быть уверены, что в процессе реформы не будет потеряна сама суть местного самоуправления: возможность жителей реально влиять на решение местных вопросов. Муниципалитет должен оставаться близким к людям, а не стать формальным элементом вертикали»,— отмечает депутат МО № 54 седьмого созыва Богдан Василенко («Новые люди»).
В Петербурге принята одноуровневая система местного самоуправления, насчитывающая 111 городских муниципальных образований: 81 округ, девять городов и 21 поселок. Выборы мундепов в 110 из 111 МО прошли в сентябре 2024 года. Кандидаты от «Единой России» заняли 1310 мандатов (83,1%), самовыдвиженцы — 129 мест, ЛДПР — 68, «Новые люди» — 36, СРЗП — 12, КПРФ — 10. При этом кандидатов от партии «Яблоко» до выборов и вовсе не допустили, сославшись на нарушения при выдвижении кандидатов на партийной конференции. Выборы в МО «Автово» пройдут в 2026 году.
Петербургский законопроект, по словам господина Бельского, «максимально сохраняет полномочия муниципалитетов»: «Правда, теперь они будут решать не "вопросы местного значения", а вопросы "непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения"». Речь скорее идет о переименовании списка обязанностей, чем об изменении их сути. И, как предполагает господин Василенко, от переименования кардинально ничего не изменится.
В списке полномочий, как отмечает спикер Заксобрания, организация праздничных и зрелищных мероприятий и досуговых событий для жителей, обучение неработающего населения гражданской обороне и действиям во время чрезвычайных ситуаций.
«Время показало, что вся эта деятельность востребована людьми не меньше, чем благоустройство дворов и зеленых зон»,— полагает спикер парламента. Неизменным останется и принцип работы большинства депутатов на общественных началах.
Согласно законопроекту, на плечах муниципалов также останется составление и рассмотрение проекта муниципального бюджета, его принятие и исполнение, организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, благоустройство территории МО: ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, проведение санитарных рубок, удаление аварийных деревьев, установка и содержание спортивных и детских площадок, а также ремонт установленных на них элементов благоустройства.
«У муниципальной власти много прав и много обязанностей, мы все эти права в подавляющем большинстве сохраняем. Из полномочий органов МСУ точно уберут (не потому что органы местного самоуправления работали плохо) обязанности по содержанию дорог местного значения. В 2029 году (когда в Петербурге пройдут выборы мундепов.— «Ъ-СПб») изменится число депутатов. В целом все остальные полномочия сохраняются, потому что органы местного управления со своими задачами справляются»,— комментирует господин Беликов.
Количество мундепов после принятия закона будет зависеть от численности населения муниципального образования: менее 20 тыс. человек — 10 депутатов, от 20 до 100 тыс. — 15, от 100 до 150 тыс. — 20, более 150 тыс. — 25.
«Для активно застраивающихся районов, где растет нагрузка на инфраструктуру и общественные пространства, это важный шаг для повышения представительства жителей»,— думает господин Василенко.
Господин Кондрашов предполагает, что в преддверии выборов в ЗакС Петербурга депутаты не будут менять устройство муниципальной власти радикально. «Но после выборов закон могут поменять и, например, укрупнить муниципалитеты в центральном районе. Я думаю, эта идея вполне живая и никуда не ушла»,— говорит муниципальный депутат.
«Нужна конкурентная борьба на выборах, тогда мы будем слышать муниципальную власть. Тогда, конечно, ее будет видно. Но поскольку сейчас у нас, скажем так, политический кризис, в том числе и среди муниципальной власти, то мы не видим ярких деятелей каких-то. И никакая реформа не поможет. Если депутат работает для жителей, то он так и будет работать. А если он избрался для галочки, то ни один закон не поможет»,— заключает Павел Кондрашов.