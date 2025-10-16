Мэрия Уфы объявила торги на право застройки микрорайона Урал

Мэрия Уфы объявила конкурс на право комплексного развития территории, ограниченной улицами Рабкоров, Академика Ураксина, Софьи Перовской и Иртышской. Сведения о лоте опубликованы на госпортале торгов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», под реновацию отводится 27,5 га территории юго-восточнее Сергиевского кладбища, застроенной многоквартирными жилыми домами. Также в квартале размещена школа №22. Восточная часть территории представляет собой частный сектор с гаражным комплексом. Частные дома также расположены в середине участка, между улицами Ангарской, Иртышской, Сеченова.

Семь многоквартирных и 140 частных домов будут расселены и снесены. Взамен в течение 15 лет победитель торгов сможет построить 200 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах неограниченной этажности. Кроме того, застройщик должен будет разработать проекты планировки и межевания территории, в которых нужно предусмотреть размещение двух детских садов мощностью не менее 315 мест каждый, а также школы на 1870 учащихся.

Минимальный объем инвестиций в микрорайон составит 35,5 млрд руб. За право заключить договор застройки участник конкурса должен заплатить не менее 15,2 млн руб.

Итоги конкурса будут подведены 7 ноября.

Идэль Гумеров