Песков: Россия продолжает развивать взаимодействие с Арменией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает развивать взаимодействие с Арменией как в двустороннем формате, так и в интеграционных процессах. Так он прокомментировал заявление Службы внешней разведки РФ о планах Еревана «отвязаться» от Москвы, отказавшись от российского зерна в пользу украинского.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Будем это делать и дальше (развивать взаимодействие.— ''Ъ''). Частые контакты на высшем уровне осуществляются»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. «У нас много вопросов на повестке двустороннего сотрудничества. Мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжено»,— заметил представитель Кремля.

По данным СВР, чтобы помочь Украине Армения намерена заменить российское зерно на более дорогое украинское за счет средств Евросоюза. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал эту информацию полной чушью.

Лусине Баласян