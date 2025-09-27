Путин в декабре посетит Индию

Президент России Владимир Путин в декабре отправится в Индию, подтвердил глава МИД Сергей Лавров. Он добавил, что отношения двух стран строятся на принципах особого привилегированного стратегического партнерства.

«Совсем недавно премьер-министр Моди и президент Путин встречались в Тяньцзине на саммите ШОС в Китае. А в декабре готовится государственный визит президента Путина в Нью-Дели»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН.

По словам министра, у России и Индии «огромная, насыщенная двусторонняя повестка», которая затрагивает в том числе вопросов торговли, финансов, экономики, военно-технического сотрудничества, гуманитарных контактов. Тесная координация Москвы и Нью-Дели сохраняется в рамках ШОС, БРИКС и по двусторонним каналам, уточнил Сергей Лавров.