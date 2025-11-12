Китайская «криптокоролева» получила 11 лет британской тюрьмы

Лондонский суд приговорил 47-летнюю уроженку Китая Цянь Чжиминь к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы. Женщина, которую британские СМИ прозвали «китайской криптокоролевой», была признана виновной в попытке отмыть в Великобритании £5 млрд ($6,5 млрд), полученных при помощи обмана 128 тыс. инвесторов в Китае.

Фото: Metropolitan Police / Reuters, Metropolitan Police / Handout. / Reuters Цянь Чжиминь

Предваряя оглашение приговора, судья Сэлли-Энн Хейлз в Лондоне заявила, что главным мотивом Цянь Чжиминь была «простая жадность». «Вы покинули Китай, не подумав о тех людях, чьи инвестиции похитили, и потом наслаждались роскошной жизнью. Вы лгали и занимались махинациями, чтобы только получить выгоду для себя»,— заявила судья. В итоге 47-летняя уроженка Китая, которая признала свою вину, была приговорена к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает CNN.

«Китайская криптокоролева» Цянь Чжиминь была задержана в Великобритании в апреле 2024 года, когда ее попытки купить супердорогую недвижимость привлекли внимание правоохранительных органов.

Расследование показало, что женщина создала в Китае финансовую пирамиду, пообещав инвесторам высокие доходы от вложений в криптовалюту.

За время действия этой схемы в 2014–2017 годах свои сбережения ей доверили более 128 тыс. китайцев. Накопив 61 тыс. биткойнов, которые по курсу на тот момент составляли £1,4 млрд, мошенница сделала фальшивые документы и отправилась в Европу отмывать деньги.

В Великобритании она снимала жилье с арендной платой £17 тыс. в месяц, покупала дорогие вещи, ездила по Европе, останавливаясь в роскошных отелях и ни в чем себе не отказывая. Кроме того, женщина планировала покупку участка земли между Хорватией и Сербией и создания там независимого государства Либерленд (Земля Свободы).

Цянь Чжиминь мечтала стать королевой Либерленда и познакомиться с каким-нибудь герцогом или членом какой-нибудь королевской семьи, за что и получила в СМИ прозвище «криптокоролева».

Но британская полиция поставила крест на этих планах. 61 тыс. биткойнов были арестованы, что является рекордной суммой в криптовалюте, когда-либо изымавшейся правоохранительными органами в мире.

Одновременно суд вынес приговор ее сообщнице, 47-летней уроженке Малайзии Сен Хок Лин, которая помогала Цянь переводить и отмывать средства инвесторов. Ее приговорили к 4 годам и 11 месяцам лишения свободы. В апреле 2024 года еще одна сообщница Цянь была приговорена к семи годам лишения свободы.

Алена Миклашевская