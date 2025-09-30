Уроженку Китая признали виновной в отмывании криптовалюты на 5 млрд фунтов

Лондонский суд признал 47-летнюю уроженку Китая Цянь Чжиминь виновной в организации схемы по отмыванию украденных у инвесторов средств на 5 млрд фунтов в криптовалюте. Женщина дала признательные показания. Как утверждают в Скотленд-Ярде, изъятые у мошенницы 61 тыс. биткойнов — рекордная сумма в криптовалюте, когда-либо изымавшаяся правоохранительными органами в мире.

По данным следствия, Цянь с сообщниками организовала финансовую пирамиду в Китае и с 2014 по 2017 год вовлекла в нее почти 130 тыс. инвесторов. Полученные средства переводились в биткойны. По курсу биткойна на тот момент сумма составляла 1,4 млрд фунтов.

В сентябре 2017 года с поддельным паспортом гражданки Сент-Китс и Невис женщина приехала в Великобританию и попыталась отмыть средства через покупку или аренду очень дорогой недвижимости. Эти операции привлекли внимание британских силовкиов, которые в сотрудничестве с китайскими коллегами вышли на всех участников схемы, установили приобретенные ими объекты и изъяли устройства с хранившимися на них биткойнами.

Сама Цянь пять лет скрывалась от полиции. Ее задержали в апреле 2024 года. В мае 2024 года одна из ее сообщниц была приговорена к семи годам тюрьмы. Приговор Цянь будет вынесен позднее. Ее адвокат отметил, что, признавая свою вину, его подзащитная «надеется хоть немного успокоить инвесторов, которые ждут компенсации с 2017 года». Адвокат заверил, что, учитывая значительный рост стоимости криптовалют, «средств для компенсации потерь более чем достаточно».

Алена Миклашевская